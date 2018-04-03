حمید بی غم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بلاتکلیفی تیم فوتسال مس سونگون و احتمال کنارگذاشتن این تیم از جام باشگاه های آسیا با تداوم این روند، گفت: این تصمیم می تواند به ضرر خانواده فوتسال شود. اگر مس از جام باشگاه ها کنار گذاشته شود، ممکن است از لیگ برتر هم کنار بکشد. در کل لیگ، چهار پنج تیم خوب داریم که سر و شکل خوبی دارند که مس هم از جمله این تیم هاست. برای همین کنارگذاشتن مس از آسیا به ضرر خانواده فوتسال است.

وی تاکید کرد: تا جایی که من خبر دارم، قرار است مدیرعامل باشگاه مس هفته آینده مشخص شود. مس برای جام باشگاه های آسیا برنامه جدی دارد و عنوان قهرمانی آسیا را می خواهد؛ حالا چه با من و چه با یک سرمربی دیگر.