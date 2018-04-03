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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۱:۴۳

واکنش بی‌غم به احتمال کنارگذاشتن مس از جام باشگاه های آسیا

واکنش بی‌غم به احتمال کنارگذاشتن مس از جام باشگاه های آسیا

سرمربی فصل گذشته تیم فوتسال مس سونگون گفت: کنار گذاشتن تیم مس سونگون از جام باشگاه‌های آسیا ممکن است باعث شود این تیم از لیگ برتر هم کنار بکشد.

حمید بی غم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بلاتکلیفی تیم فوتسال مس سونگون و احتمال کنارگذاشتن این تیم از جام باشگاه های آسیا با تداوم این روند، گفت: این تصمیم می تواند به ضرر خانواده فوتسال شود. اگر مس از جام باشگاه ها کنار گذاشته شود، ممکن است از لیگ برتر هم کنار بکشد. در کل لیگ، چهار پنج تیم خوب داریم که سر و شکل خوبی دارند که مس هم از جمله این تیم هاست. برای همین کنارگذاشتن مس از آسیا به ضرر خانواده فوتسال است.

وی تاکید کرد: تا جایی که من خبر دارم، قرار است مدیرعامل باشگاه مس هفته آینده مشخص شود. مس برای جام باشگاه های آسیا برنامه جدی دارد و عنوان قهرمانی آسیا را می خواهد؛ حالا چه با من و چه با یک سرمربی دیگر.

کد مطلب 4262060

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