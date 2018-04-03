اعتکاف بیش از ۴۴ هزار نفر در مساجد اصفهان/ارتباط دائم با معتکفان

حجت‌الاسلام رحمت‌الله اروجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با اعتکاف ایام رجب المرجب استان اصفهان اظهار داشت: امسال اعتکاف در ۴۰۹ مسجد در استان اصفهان برگزار شد که ۱۳۲ مسجد به خواهران و ۷۶ مسجد به برادران اختصاص داشت و در ۲۰۱ مسجد نیز به صورت مشترک برگزار شد.

وی با بیان اینکه در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ رجب تعداد ۴۴ هزار و ۱۸۰ نفر در مراسم معنوی اعتکاف شرکت کردند، ابراز داشت: از این تعداد ۲۸ هزار و ۸۳۲ نفر از بانوان و ۱۵ هزار و ۳۴۸ نفر از آقایان بودند.

بیشترین آمار اعتکاف مربوط به شهرستان اصفهان بوده است

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با تاکید بر اینکه بیشترین آمار معتکفان با ۱۳ هزار و ۵۷۲ متعلق به شهرستان اصفهان بوده است، تاکید کرد: این تعداد در ۱۰۲ مسجد شهرستان اصفهان مراسم معنوی اعتکاف را برگزار کردند.

وی ادامه داد: همچنین کمترین میزان اعتکاف مربوط به شهرستان بوئین میاندشت با ۱۳۰ نفر بوده است که در سه مسجد استان معتکف شدند.

حجت‌الاسلام اروجی با اشاره به آمار معتکفان در سال گذشته بیان داشت: تعداد کل معتکفان در این سال ۸۴ هزار و ۶۰۰ نفر بوده است که از این تعداد ۵۷ هزار و ۶۲۲ نفر زن و ۲۶ هزار و ۹۷۸ نفر مرد بودند.

راه‌اندازی کانال ویژه ستاد اعتکاف در پیام رسان گپ

وی با بیان اینکه ثبت‌نام معتکفان از دو طریق آنلاین و یا در محل انجام شد، گفت: راه‌اندازی سامانه جامع اعتکاف و در راستای برگزاری اعتکاف بوده است و به منظور ارتباط مستمر با معتکفان در طول سال و تغذیه فکری و محتوایی مخاطبان، کانال ویژه ستاد اعتکاف در پیام رسان گپ راه‌ندازی شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان اضافه کرد: این افراد می‌توانند کانال عاکفین را در پیام رسان کاملا ایرانی گپ با شناسه akefin@ مشاهده کرده و عضو آن شوند.