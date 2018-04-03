اثر جدید داستانی احمدرضا احمدی چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب داستانی «کشتی سرگردان در مه دریا» نوشته احمدرضا احمدی به تازگی توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این کتاب برای مخاطبان گروه سنی «د» (۱۲ تا ۱۴ سال) نوشته شده است.

احمدی در این کتاب همچون دیگر آثار خود نگاه متفاوتی به چیستی و هستی دنیا دارد و به مخاطبان می‌آموزد تا با نگاهی نو به اطراف خود بنگرند. تصویرگری این اثر به عهده کمال طباطبایی بوده است. در نثر کتاب نیز راوی داستان حذف شده و تنها مناظری که او روایت می‌کند به تصویر در آمده‌اند.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

صبح که پنجره‌ی اتاقم را به سوی دریا باز کردم، در مه صبحگاهی، در انتهای دریا،‌ سه طاووس از دریا روییده بود. سه پرنده‌ی آبی، سبز و قرمز اطراف طاووس‌ها پرواز می‌کردند. سوار قایق شدم و پاروزنان به سوی سه طاووس در دریا رفتم. وقتی رسیدم، سه طاووس در آب دریا محو شدند و سه پرنده‌ی آبی، سبز و قرمز به آسمان پرواز کردند.

این کتاب با ۳۶ صفحه، شمارگان ۷ هزار نسخه و قیمت ۴ هزار و ۶۰۰ تومان منتشر شده است.