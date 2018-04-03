  1. هنر
  2. سینمای جهان
۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۴:۰۹

در مجموعه «جنگ ستارگان»

پرنسس لیای بعدی کیست/ مریل استریپ در فهرست هواداران فیلم

پرنسس لیای بعدی کیست/ مریل استریپ در فهرست هواداران فیلم

تلاش برای وارد کردن مریل استریپ به مجموعه فیلم‌های «جنگ ستارگان» ممکن است موجب شود تا وی جای کری فیشر فقید را بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، یک تلاش آنلاین برای وارد کردن مریل استریپ به فهرست بازیگران مجموعه پرطرفدار «جنگ ستارگان» شروع شده است.

این تلاش در اواخر شنبه به بیش از ۸۴۰۰ امضا دست یافت.

کری فیشر ایفاگر این نقش، موجب شهرت این شخصیت شد اما با درگذشت وی در دسامبر ۲۰۱۶، معلوم نیست در ادامه فیلم چه کسی جای وی را خواهد گرفت.

فیشر در همین نقش در فیلم بعدی که دسامبر ۲۰۱۷ اکران شد، دیده شد.

در عین هال مارک همیل بازیگر مقابل این نقش در اکتبر ۲۰۱۷ اعلام کرد بازگرداندن این شخصیت در اپیزود بعدی این فیلم بسیار اهمیت دارد.

حالا سوال‌ این است که چه کسی در قسمت نهم جای شخصیت شاهزاده محبوب ظاهر می‌شود؟

قسمت بعدی «جنگ ستارگان» دسامبر ۲۰۱۹ اکران می‌شود و هنوز روشن نیست که برای پرنسس لیا در این فیلم جایی در نظر گرفته شده است یا خیر.

این در حالی است که دیزنی و لوکاس فیلم پیشتر اعلام کرده بودند قصد ندارند با تکنیک‌های کامپیوتری کری فیشر را به این نقش بازگردانند.

کد مطلب 4262226

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه