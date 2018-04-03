پرنسس لیای بعدی کیست/ مریل استریپ در فهرست هواداران فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، یک تلاش آنلاین برای وارد کردن مریل استریپ به فهرست بازیگران مجموعه پرطرفدار «جنگ ستارگان» شروع شده است.

این تلاش در اواخر شنبه به بیش از ۸۴۰۰ امضا دست یافت.

کری فیشر ایفاگر این نقش، موجب شهرت این شخصیت شد اما با درگذشت وی در دسامبر ۲۰۱۶، معلوم نیست در ادامه فیلم چه کسی جای وی را خواهد گرفت.

فیشر در همین نقش در فیلم بعدی که دسامبر ۲۰۱۷ اکران شد، دیده شد.

در عین هال مارک همیل بازیگر مقابل این نقش در اکتبر ۲۰۱۷ اعلام کرد بازگرداندن این شخصیت در اپیزود بعدی این فیلم بسیار اهمیت دارد.

حالا سوال‌ این است که چه کسی در قسمت نهم جای شخصیت شاهزاده محبوب ظاهر می‌شود؟

قسمت بعدی «جنگ ستارگان» دسامبر ۲۰۱۹ اکران می‌شود و هنوز روشن نیست که برای پرنسس لیا در این فیلم جایی در نظر گرفته شده است یا خیر.

این در حالی است که دیزنی و لوکاس فیلم پیشتر اعلام کرده بودند قصد ندارند با تکنیک‌های کامپیوتری کری فیشر را به این نقش بازگردانند.