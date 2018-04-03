فوت ۱۳نفر در تصادفات یزد/۳۰درصد ماموریت‌ اورژانس در حوزه تصادفات

احمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طرح سلامت نوروزی با آغاز تعطیلات نوروزی در استان یزد آغاز شد، اظهار داشت: تا امروز بیش از ۴ هزار ماموریت توسط اورژانس ۱۱۵ انجام شد و ۲ هزار و ۱۰۰ بیمار به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی انتقال داده شدند.

وی با بیان اینکه ۳۰ درصد ماموریت‌های اورژانس یزد مربوط به حوادث ترافیکی بوده است، افزود: از مجموع ۴ هزار ماموریت انجام شده توسط نیروهای اورژانس، هزار و ۲۰۰ ماموریت مربوط به حوادث ترافیکی و ۲ هزار و ۸۰۰ ماموریت نیز مربوط به حوادث غیرترافیکی بوده است.

دهقان با بیان اینکه است بیشترین حوادث ترافیکی مربوط به محور مواصلاتی عقدا به اردکان و مهریز به یزد بوده است،‌ خاطرنشان کرد: متاسفانه ۱۳ نفر در حوادث ترافیکی استان یزد در ایام نوروز جان باخته‌اند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از افزایش ۲۰ درصدی برخوردار بوده است.

رئیس مرکز اورژانس استان یزد عنوان کرد: در این ماموریت‌ها، هزار و ۱۵۰ نفر در محل درمان شده‌اند و ۲ هزار و ۱۰۰ نفر نیز به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی انتقال داده‌ شده‌اند.

وی با اشاره به استقرار بالگردهای اورژانس هوایی در محل‌های مناسب برای اعزام در صورت نیاز بیان کرد: در مجموع در این مدت دو بیمار توسط اورژانس هوایی به بیمارستان‌ها انتقال یافتند که یک نفر مصدوم حوادث ترافیکی بوده است.

به گزارش مهر، طرح سلامت نوروزی از ۲۴ اسفندماه سال ۹۶ آغاز شده و تا فردا ادامه خواهد داشت.