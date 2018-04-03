اسامی داوران هفته بیست و هفتم لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران هفته بیست و هفتم لیگ برتر که قرار است در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه قضاوت کنند مشخص شد که به شرح زیر است:
پنجشنبه ۱۶ فروردین ۹۷
* صنعت نفت آبادان - پیکان تهران- ورزشگاه تختی آبادان- ساعت ۱۹
داور:علی صفایی ؛ کمکها: هادی طوسی – حامد صفایی - علیرضا حیدرپناه؛ ناظر: رسول فروغی
جمعه ۱۷ فروردین ۹۷
* استقلال خوزستان - گسترش فولاد تبریز - ورزشگاه غدیر اهواز- ساعت ۱۷
داور: سیدمهدی سیدعلی ؛ کمکها: تورج عیوض محمدی -حسن انتظاری - وحید صالحی؛ ناظر: محمدرضا فلاح
* سایپا تهران - نفت تهران - ورزشگاه پاس قوامین تهران- ساعت ۱۷
داور: علیرضا فغانی؛ کمکها: محمدرضا منصوری- سجاد طوری – ناصر جنگی؛ ناظر: حسن کامرانی فر
* استقلال تهران - سیاه جامگان مشهد - ورزشگاه آزادی تهران- ساعت ۱۸:۵۵
داور: حسین زرگر؛ کمکها:آرمان اسعدی - بابک عباسقلی زاده - کمیل غلامی؛ ناظر: حسین نجاتی
* پارس جنوبی جم - فولاد خوزستان - ورزشگاه تختی جم بوشهر - ساعت ۱۹
داور: کوپال ناظمی؛ کمکها: علیرضا ایلدروم – محمد عطایی – علی میرغفاری؛ ناظر: سعید بطحایی
شنبه ۱۸ فروردین ۹۷
* پدیده خراسان - پرسپولیس - ورزشگاه ثامن مشهد - ساعت ۱۷
داور: بیژن حیدری؛ کمکها:محمدرضا ابوالفضلی - سعید علی نژادیان - شاهو اصلانی؛ ناظر:: حاتم بک پور
* ذوب آهن اصفهان - سپیدرود رشت - ورزشگاه فولادشهر اصفهان- ساعت ۱۷
داور: محمدحسین زاهدی فر ؛ کمکها: حسن یوسفی – محمد هاشمی نسب – ابوالفضل گرجی؛ ناظر: علیرضا کهوری
* تراکتورسازی تبریز - فولاد مبارکه سپاهان - ورزشگاه یادگار امام تبریز- ساعت ۱۸
داور: وحید کاظمی؛ کمکها:علی میرزابیگی - علی اکبر نوری -علی احمدی ؛ ناظر: ابوطالب طاهریان
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