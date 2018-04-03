اسامی داوران هفته بیست و هفتم لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران هفته بیست و هفتم لیگ برتر که قرار است در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه قضاوت کنند مشخص شد که به شرح زیر است:

پنجشنبه ۱۶ فروردین ۹۷

* صنعت نفت آبادان - پیکان تهران- ورزشگاه تختی آبادان- ساعت ۱۹

داور:علی صفایی ؛ کمک‌ها: هادی طوسی – حامد صفایی - علیرضا حیدرپناه؛ ناظر: رسول فروغی

جمعه ۱۷ فروردین ۹۷

* استقلال خوزستان - گسترش فولاد تبریز - ورزشگاه غدیر اهواز- ساعت ۱۷

داور: سیدمهدی سیدعلی ؛ کمک‌ها: تورج عیوض محمدی -حسن انتظاری - وحید صالحی؛ ناظر: محمدرضا فلاح

* سایپا تهران - نفت تهران - ورزشگاه پاس قوامین تهران- ساعت ۱۷

داور: علیرضا فغانی؛ کمک‌ها: محمدرضا منصوری- سجاد طوری – ناصر جنگی؛ ناظر: حسن کامرانی فر

* استقلال تهران - سیاه جامگان مشهد - ورزشگاه آزادی تهران- ساعت ۱۸:۵۵

داور: حسین زرگر؛ کمک‌ها:آرمان اسعدی - بابک عباسقلی زاده - کمیل غلامی؛ ناظر: حسین نجاتی

* پارس جنوبی جم - فولاد خوزستان - ورزشگاه تختی جم بوشهر - ساعت ۱۹

داور: کوپال ناظمی؛ کمک‌ها: علیرضا ایلدروم – محمد عطایی – علی میرغفاری؛ ناظر: سعید بطحایی

شنبه ۱۸ فروردین ۹۷

* پدیده خراسان - پرسپولیس - ورزشگاه ثامن مشهد - ساعت ۱۷

داور: بیژن حیدری؛ کمک‌ها:محمدرضا ابوالفضلی - سعید علی نژادیان - شاهو اصلانی؛ ناظر:: حاتم بک پور

* ذوب آهن اصفهان - سپیدرود رشت - ورزشگاه فولادشهر اصفهان- ساعت ۱۷

داور: محمدحسین زاهدی فر ؛ کمک‌ها: حسن یوسفی – محمد هاشمی نسب – ابوالفضل گرجی؛ ناظر: علیرضا کهوری

* تراکتورسازی تبریز - فولاد مبارکه سپاهان - ورزشگاه یادگار امام تبریز- ساعت ۱۸

داور: وحید کاظمی؛ کمک‌ها:علی میرزابیگی - علی اکبر نوری -علی احمدی ؛ ناظر: ابوطالب طاهریان