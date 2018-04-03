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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۴:۲۴

پیش فروش ارز دیجیتال تلگرام ۱.۷ میلیارد دلار سرمایه جذب کرد

پیش فروش ارز دیجیتال تلگرام ۱.۷ میلیارد دلار سرمایه جذب کرد

تلگرام پیش از عرضه اولیه ارز دیجیتال خود توانست با برگزاری دو پیش فروش ۱.۷ میلیارد دلار سرمایه جذب کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، پیام رسان تلگرام به دنبال توسعه پول مجازی خود است. این پیام رسان پیش از عرضه اولیه ارز دیجیتال خود با برگزاری دو پیش فروش، ۱.۷ میلیارد دلار سرمایه جذب کرد.

تلگرام در ماه مارس توانست ۸۵۰ میلیون دلار از ۹۴ سرمایه گذار جذب کند. این در حالی است که این شرکت در ماه فوریه نیز ۸۵۰ میلیون دلار سرمایه نیز جمع آوری کرده بود. قرار است تلگرام در یک یا دو مرحله دیگر نیز سرمایه جذب کند.

جنادی ژیلایف یکی از مدیران ارشد سابق شرکت Templeton Emerging Markets Group در روسیه می گوید: با توجه به آنکه در هفته های اخیر ارزش بیت کوین کاهش یافته و سرمایه گذاران با احتیاط بیشتری دارایی مجازی می خرند،  جذب سرمایه مورد نظر موفقیتی برای تلگرام به شمار می رود.  

 پاول دوروف تلگرام را تاسیس کرده و تصمیم دارد بااین سرمایه  شبکه بلاک چین این پیام رسان را توسعه دهد که شامل ارز مجازی «گرام» نیز می شود.

کد مطلب 4262252
شیوا سعیدی

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