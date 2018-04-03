به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه، با اشاره به برگزاری همزمان با برگزاری اجلاس سران سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در آنکارا و اجلاس امنیتی مسکو با حضور وزیر دفاع ایران، تصریح کرد: همکاری ایران، روسیه و ترکیه یکی از نمونه های همکاری ها منطقه ای است که دستاوردهای قابل توجهی را در بر داشته است و این تاییدی است بر اینکه همکاریهای درون منطقه ای برای حل مشکلات از دستاوردهای بیشتری برخوردار هستند.

وی همکاری این سه کشور را در کاهش تاثیر تروریسم و مقابله با گروه های تروریستی بسیار موثر خواند و افزود:اجلاس روسای جمهور سه کشور و حضور همزمان وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در اجلاس امنیتی مسکو که با حضور وزرای دفاعی تعداد زیادی از کشورها برگزار می شود، تاکید مجددی است بر اینکه مشکلات و بحرانهای منطقه تنها از مسیر رایزنی و گفت‌وگو و همکاریهای منطقه ای قابل حل است.

سفیر ایران در روسیه یادآورشد: برگزاری همزمان اجلاس سران ایران، روسیه و ترکیه در آنکارا و اجلاس امنیتی مسکو می تواند نتایج موثری را در صلح و ثبات در منطقه داشته باشد.