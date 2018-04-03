به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان پس از ورود به آنکارا در جمع خبرنگاران گفت: مهم ترین اجلاسی که بین گروههای مختلف سوری بود در سوچی برگزار شد که حرکت مهمی بود.

وی افزود: ما در سالهای گذشته از طریق روند آستانه توانستیم درگیری ها در سوریه را کاهش دهیم اما لازم بود که این روند و مذاکرات به یک روند سیاسی تبدیل شود تا با دقت و درایت این کار که با تلاش بسیار به دست آمده است را پیگیری کنیم.

وزیر امور خارجه افزود: نشست فردای ریاست جمهوری سه کشور ایران، روسیه و ترکیه برای پیگیری و کاهش درگیری ها در سوریه و ادامه روند آستانه است؛ البته تحولات دیگری نیز در این فاصله در سوریه رخ داده که از این تحولات می توان به کم شدن نقش تروریست ها اشاره کرد. در این مدت قسمت های مهمی از سوریه بویژه بخش های مهمی از پایتخت از تروریست ها پاکسازی شده و مهم این است که این کار با خسارت کم انسانی ادامه پیدا کند.

ظریف گفت: تحول منفی که بعد از اجلاس سوچی رخ داده است نحوه حضور آمریکا در منطقه است که این نحوه حضور موجب شده تا شکاف های قومیتی در منطقه گسترش پیدا کند و سیاست هایی که دولت کنونی آمریکا در منطقه دنبال می کند خطرات بسیاری را می تواند برای آینده سوریه و منطقه دربر داشته باشد.

کشورهای غربی نباید خود را قیم ملت سوریه بدانند

وی افزود: در این مدت تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه افزایش پیدا کرده اما شاهد بودیم که افسانه شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی با مقاومت مردم سوریه در هم شکسته شد. ما معتقدیم بهترین روش برای مقابله با شکاف های قومیتی و سیاست های اشتباه آمریکا در سوریه تقویت دولت مرکزی سوریه است. تحولات مختلفی در سوریه رخ داده است و لازم است که در این اجلاس سران سه کشور و کارشناسان ارشد سیاسی به آن بپردازند.

وزیر امورخارجه تصریح کرد: مهمترین مسئله ای که در این کنفرانس باید به آن پرداخته شود تاکید بر حاکمیت دولت مرکزی و تمامیت ارضی این کشور است. امیدواریم این نشست بتواند روندی که از سوچی آغاز شد و توفیقاتی بدست آورد را ادامه دهیم. البته ما از آغاز این نشست ها شاهد بودیم که رغبت چندانی از سوی دولت های غربی برای حمایت از این مذاکرات انجام نشده و کارشکنی هایی نیز در این خصوص داشته ایم اما تنها حرکتی که توانسته در طول ۶ سال بحران سوریه موفق باشد همین روند آستانه و سوچی بوده است.

وی در پایان تاکید کرد: مسئله ای که همه طرف ها باید به آن توجه داشته باشند این است که مشکل سوریه باید توسط ملت این کشور و از طریق گفتگو حل شود و دوم اینکه این روند سیاسی را مردم سوریه باید ایجاد کنند. وظیفه دولت های خارجی این است که رسیدن به این روند را تسهیل کنند نه اینکه برای مردم سوریه تصمیم بگیرند. کشورهای غربی نباید خود را قیم ملت سوریه بدانند و بخواهند به جای آنها تصمیم بگیرند.