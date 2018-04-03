ورزشکاران استان کرمانشاه ۲۲۰۰ مدال کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان حسینی اظهار داشت:طی سال ۱۳۹۶ ورزشکاران استان کرمانشاه در میادین ملی و بین المللی موفق به کسب بیش از ۲۲۰۰ مدال قهرمانی شدند که این میزان در تاریخ ورزش قهرمانی استان بی نظیر است.

وی افزود: این عناوین ثمره همت و تلاش یکایک همکاران پر تلاش در اداره کل،هیئت های ورزشی، جوانان و قهرمانان عزیز و خانواده بزرگ ورزش استان است که در این عرصه با بهره گیری از همه ظرفیت ها و استعدادهای درخشان توانستند ورزش استان را پویا تر از هر زمان دیگری به کشور معرفی نمایند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه تلاش در راستای توسعه ورزش همگانی در شهرها و روستاها را نیز دیگر راهبرد این اداره کل در سال ۹۶ اعلام کرد و گفت خوشبختانه این استان در سال گذشته با برگزاری بیش از ۷۰ همایش پیاده روی خانوادگی و ۲۵۰ برنامه و جشنواره فرهنگی ورزشی،بومی و محلی و همگانی عملکرد خوبی داشته است.

حسینی همچنین میزبانی ۲ رویداد بین المللی ورزشی،۴۰ رویداد کشوری و ۶ اردوی تیم های ملی را از دیگر اقدامات این اداره کل طی سال ۹۶ در راستای توسعه ورزش قهرمانی ذکر نمود.

تلاش در جهت تحرک جدی در حوزه فرهنگی و جوانان

وی افزود: یکی از مواردی که قبل از ورود بنده به استان، این اداره کل با آن مواجه بود، عدم تحرک جدی در برنامه های حوزه جوانان و رتبه پایین استان در این حوزه بود که خوشبختانه با تلاش کلیه همکاران و بخش های مختلف و بخصوص مسئولین و کارشناسان حوزه فرهنگی و جوانان سال ۹۶ سالی پر بار برای این حوزه بود.

حسینی خاطرنشان کرد: علیرغم همه این تلاش ها هنوز با شرایط مطلوب فاصله داریم و تلاش می کنیم در پایان سال ۹۷ حوزه فرهنگی و جوانان استان کرمانشاه در ردیف استان های موفق کشور قرار گیرد.

وی از تاسیس ۵ سمن در سال ۹۶ و در دست تاسیس بودن ۱۵ سمن دیگر در استان به عنوان یک دستاورد خوب در این حوزه یاد کرد و گفت:تلاش می کنیم تا پایان برنامه ششم به میزانی که در این برنامه پیش بینی شده است دست یابیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه ادامه داد: توجه به حوزه جوانان نه کمتر از ورزش و بلکه بیشتر از آن در برنامه های این اداره کل قرار داد و با توجه به کاستی هایی که از قبل در این بخش وجود داشته است کار و همتی مضاعف می طلبد.

حسینی با اشاره به تشکیل و تاسیس مجمع خیرین ازدواج در ۲ بخش دولتی و خصوصی طی سال ۹۶ بیان کرد:در بخش ازدواج جوانان و اشتغال جوانان تلاش میکنیم از نظر فرهنگی اقدامات کاربردی و ارزشمندی صورت دهیم تا فرهنگ کار و ازدواج بیش از پیش در جامعه شکل بگیرد.

افتتاح ۵ پروژه ورزشی و تاکید بر جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه افتتاح ۵ سالن و فضای ورزشی در شهرستان های کرمانشاه، اسلام آبادغرب، پاوه، کنگاور و سنقر را دیگر دستاورد استان در حوزه عمرانی و توسعه زیر ساختهای ورزشی ذکر کرد و گفت: برای این پروژه ها در مجموع ۶۷۵۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است. وی همچنین افتتاح ۱۱ سالن ورزشی در شهرستان های کرمانشاه،هرسین،جوانرود،اسلام آبادغرب،روانسر و صحنه را دیگر برنامه اداره کل طی سال ۹۷ در همین راستا ذکر نمود.

حسینی در ادامه تاکید بر افزایش جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی در قالب ماده ۲۷ اشاره کرد و گفت:هم اکنون ۴ پروژه ورزشی که شامل ۲ سالن سقف کوتاه و ۲ استخر قهرمانی می باشند در این مسیر قرار دارند و بزودی در قالب ماده ۲۷ در اختیار بخش خصوصی قرار خواهند گرفت تا پس از بهره برداری مورد استفاده قرار گیرند.

وی افزود: به منظور رونق بخشی، ساماندهی و استفاده بهینه از دهکده المپیک کرمانشاه نیز مراحل و مذاکرات اولیه با سرمایه گذاران صورت گرفته است.

تقدیر جداگانه از ۶۰ مدال آور جهانی و آسیایی

مدیرکل ورزش و جوانان کرمانشاه با تقدیر از افتخار آفرینی ورزشکاران این استان در آوردگاه رقابتهای مختلف گفت: توجه به وضعیت قهرمانان و باب کردن فرهنگ حسنه قدردانی از این عزیزان از دیگر اقدامات مورد توجه ورزش استان در سال ۹۶ بود به نحوی که به صورت موردی و جداگانه با حضور در منزل بیش از ۶۰ تن از قهرمانان عزیز از افتخارآفرینی این عزیزان قدردانی نموده ام.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۶ ورزشکاران استان موفق به کسب ۲۲۰۰ مدال رنگارنگ شدند که بیش از ۳۵۰ مورد از این عناوین در سطح جهانی ، آسیایی و بین المللی کسب شده است و در حد وسع و توان خود تلاش نموده ایم به نحوی قدردان این عزیزان باشیم.

۲۰۰ مورد نظارت و بازدید ازاماکن ورزشی،هیئت ها و شهرستان ها

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه به بیش از ۲۰۰ مورد بازدید از اماکن ورزشی،هیئت ها و شهرستان های استان طی سال ۹۶ اشاره کرد و گفت: این امر به منظور بررسی دقیق و کارشناسانه نقاط قوت و ضعف هر بخش، کمک به سلامت و بهبود فرایندهای کاری و اصلاح امور و کاهش مشکلات از ابتدای سال ۹۶ در دستور کار قرار گرفت.

وی با اعلام اینکه در این رابطه کلیه مسئولین ستاد مربوطه به منظور بررسی و لمس مشکلات حضور داشتند، گفت: در این بازدید ها علاوه بر بررسی وضعیت اماکن تلاش شد ضمن دیدار با مسئولین و دست اندرکاران هیئت ها مشکلات این عزیزان مورد بررسی قرار گیرد.

۹۰ مورد تعامل و دیدار با نمایندگان، مسئولین سایر دستگاهها

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در ادامه استفاده از همه ظرفیت ها به منظور توسعه امر ورزش و جوانان را دیگر رویکرد مهم این اداره کل در سال ۹۶ ذکر کرد و گفت:در سال ۹۶ تلاش شد با ارتباط مستقیم و تعامل با سایر دستگاهها در بالاترین سطح در راستای ایجاد هم افزایی بیشتر برای توسعه استفاده نماییم.

حسینی افزود: در این زمینه ۹۰ نشست و دیدار خصوصی و تخصصی با نمایندگان محترم،استانداران،ائمه جمعه استان و مدیران دستگاههای اجرایی استان برگزار شده است و تلاش شده است در این دیدارها ضمن تشریح ماموریت های ورزش و جوانان بر ایجاد هم افزایی تلاش نمائیم.

ارج نهادن به مقام پیشکسوتان ورزش

وی همچنین قدردانی از نقش ارزنده پیشکسوتان ورزش در ایجاد وحدت و همدلی در این خانواده را مورد اشاره قرار داد و گفت:در سال ۹۶ بر اساس وظیفه اخلاقی با حضور در منزل ۲۵ تن از پیشکسوتان ارزنده ورزش استان از این عزیزان قدردانی شد. همچنین حمایت ها و تلاش هایی در راستای فعال نمودن انجمن پیشکسوتان ورزش و کانون بازنشستگان اداره کل صورت گرفته است تا این ۲ بخش بتوانند به عنوان بازوان اداره کل در بهبود وضعیت خدمت رسانی به این عزیزان همیار ما باشند.