ثبت بیش از ۵۸۰ رقبه وقفی آستان قدس رضوی در سامانه حدنگار کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا رحمتی زاده با اشاره به تاکید تولیت آستان قدس رضوی مبنی بر حفظ و صیانت از موقوفات اظهار کرد: مطابق قانون جامع حدنگار کشور، تمامی اسناد و مدارک مالکیت دفترچهای باید به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل شود که اجرای آن نیاز به عملیاتی کردن هر چه بهتر این قانون در املاک و اراضی مربوط به موقوفات امام هشتم(ع) داشت.
وی افزود: به همین منظور از اوایل اردیبهشت سال ۹۶، مشخصات بیش از ۵۸۰ رقبه و پلاک ثبتی مربوط به موقوفات آستان قدس رضوی در سامانه حدنگار کشور جانمایی شد که هم اکنون قابل بهرهبرداری است.
رحمتی زاده گفت: با توجه به وجود پلاکهای ثبتی متعدد مربوط به اراضی و املاک موقوفه آستان قدس رضوی و به لحاظ رعایت صحت و دقت عمل، به تدریج پلاکهای مربوط به اراضی و املاک متعلق به موقوفات این نهاد مقدس در سامانه حدنگار کشور جانمایی و ثبت میشود.
وی با اشاره به مزیتهای این اقدام تصریح کرد: تثبیت مالکیت، پیشگیری از صدور اسناد معارض، روانسازی و شفافیت در پاسخگویی به مراجعهکنندگان و متقاضیان صدور سند، صرفه جویی در وقت و زمان، کاهش مراجعات اداری، جلوگیری از وقوع سوء استفادههای احتمالی، پرهیز و خودداری از هرگونه اظهار سلایق شخصی و رویه های فردی از جمله نتایج فعالسازی سامانه حدنگار کشور به منظور تکریم مراجعان و متعاملان صورت گرفته در نهاد بزرگ آستان قدس رضوی است.
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