صداوسیما امسال یکی از پربیننده ترین نوروزها را پشت سر گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، عبدالعلی علی عسکری رییس رسانه ملی در دیدار نوروزی با مدیران و کارکنان صداوسیما که در مسجد بلال سازمان و در جوار مقبره شهدای گمنام برگزار شد از عزم جدی رسانه ملی برای تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی خبر داد.
علی عسکری در این دیدار که پس از اقامه نماز ظهر و عصر برگزار شد، سال جدید را به همه کارکنان و همکاران صداوسیما در سراسر کشور تبریک گفت و تصریح کرد: امسال سال حمایت از کالای ایرانی است و همه ما باید در مسیر تحقق این شعار و رهنمود هوشمندانه مقام معظم رهبری که موجب افتخار و ارتقای کشور است موجآفرینی و فرهنگسازی کنیم و بهرهوری ملی و کیفیت کالاهای داخلی را بالا ببریم.
رییس رسانه ملی با تأکید بر اینکه شعار حمایت از کالای ایرانی، شعاری بسیار حکیمانه و تأثیرگذار است، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب، کاملاً عملگرایانه موضوع حمایت از کالای ایرانی را در دستور کار قرار دادند و تحقق این شعار در گرو همدلی و هم افزایی همه تواناییها و قابلیت های کشور است.
علی عسکری با بیان اینکه ملتی که توانایی تولید و ایستادن روی پای خود را دارد با سایر ملتها که فاقد این تواناییها هستند متفاوت است، گفت: دشمنان میخواستند که ما به این توانایی نرسیم اما امروز کشور در جایگاه مناسبی در حوزه تولید قرار دارد و قطعاً امسال با عملیاتی کردن شعار حمایت از کالای ایرانی میتوانیم با سرعت بیشتری در مسیر رشد اقتصادی حرکت کنیم.
رییس رسانه ملی بیان کرد: همه اذعان دارند که سال گذشته که شعار تولید و اشتغال مطرح شد، حال و هوای صداوسیما نیز تغییر کرد و به سمت حمایت از تولید و اشتغال رهنمون شد. امسال هم که شعار حمایت از کالای ایرانی مطرح شده است، همه باید در مسیر تحقق این شعارموجآفرینی و فرهنگسازی کنیم.
علی عسکری با اشاره به استقبال گسترده مردم از برنامههای نوروزی رسانه ملی تصریح کرد: به رغم فعالیت گسترده شبکههای ماهوارهای که از هر راهی برای جذب مخاطب استفاده میکنند به لطف خدا و تلاش همه همکاران رسانه ملی امسال یکی از پرمخاطب ترین نوروزهای رسانه ملی را به لحاظ تعداد مخاطبان داشتهایم. رسانه ملی با همه سختیهایی که جذب مخاطب امروز دارد، توانست جذابیت و تنوع خوبی در برنامه ها و تولیدات ایجاد و درصد فراوانی از مردم را جذب برنامه های خود کند.
رییس رسانه ملی با بیان اینکه صداوسیما، سازمانی بسیار حساس و پیچیده در موضوع مدیریت افکار عمومی است، عنوان کرد: همه بخشهای رسانه ملی تلاش کردند تا با آرامش و بدون مشکل و تأخیر در تعطیلات نوروزی، برنامهها را به خوبی اجرا و پخش کنند و موجب رضایت مردم و مخاطبان شوند که جا دارد از زحمات همه همکاران در معاونتهای صدا، سیما، استانها، سیاسی، برونمرزی، فناوری و توسعه رسانه، اداری- مالی وحوزه های ستادی و اجرایی قدردانی کنم.
وی ادامه داد: مقتدرترین، قویترین و اثرگذارترین سازمان فرهنگی در نظام اسلامی سازمان صدا وسیما محسوب میشود و هر یک از شما که با تقوای الهی و قصد قربت، یک قدم در آن بردارید، عبادت است.
رییس رسانه ملی با تاکید بر اینکه کارکنان رسانه ملی باید با تقویت ایمان و تقوا، در جنگ نابرابر رسانهای که پیچیدهترین جنگ فریبکارانه و عملیات روانی دنیاست، خود را تجهیز و مقاوم کنند، گفت: کسی که در رسانه کار میکند باید خودسازی داشته باشد تا بتواند در مسیر رضایت پروردگارتلاش کند و در این صورت است که آثار این تلاش در شبکهها و برنامهها نمود پیدا میکند و در این رقابت و کارزار سخت میتوانیم موفق شویم.
رییس سازمان صداوسیما در پایان اظهار امیدواری کرد: سال ۹۷ در سایه تلاش همه همکاران سال موفقیتهای چشمگیر برای رسانه ملی خواهد بود.
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