روند پرداخت تسهیلات اشتغالزا در دشتی تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری صبح پنج شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان دشتی بر ضرورت برگزاری این جلسات تاکید کرد واظهار داشت: تداوم این گونه جلسات نقش بسزایی در رفع موانع تولید و فعال شدن فضای کسب کار در سطح شهرستان دارد.

وی افزود: تلاش داریم برای رفع مشکل واحدهای تولیدی شهرستان جلسات تخصصی با رویکرد رفع مشکل آنها برگزار کنیم که انتظار داریم با توجه به اهمیت این گونه جلسات حضور شخص مدیر الزامی است.

نادری بیان کرد: با توجه به نامگذاری شعار سال و تاکیدات مقام معظم رهبری، ریاست جمهور و استاندار بوشهر ضرورت دارد همه مدیران شهرستان اهتمام ویژه ای به بحث اقتصاد داشته باشند و در این زمینه با هیچ کسی تعارف نداریم.

فرماندار دشتی گفت: در جهت فعال کردن واحدهای تولیدی شهرستان بانکهای عامل در روند پرداخت تسهیلات تسریع کنند که در صورت محقق شدن این موضوع اشتغال خوبی ایجاد خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه تسهیلات پرداخت شده باید در همان رسته و شغل هزینه شود، گفت: باید با نظارت های دقیق از انحراف این تهسیلات جلوگیری شود.

نادری همچنین از ادارات و بانکهای شهرستان خواست فرایند اداری فرد سرمایه گذار را تسهیل و از سنگ اندازی در مسیر آن خوددار کنند.

وی یادآور شد: جوانان جویای کار باید از این فرصت و ظرفیت خوبی که دولت برای آنها آماده کرده به نحو مطلوب استفاده و با دریافت این تسهیلات فضای کسب و کار جدیدی برای خود ایجاد کنند.