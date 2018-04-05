وزیر ارشاد با دو پیشکسوت فرهنگ و هنر دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید عباس صالحی عصر روز گذشته١٤ فروردین ماه با حضور در منزل سید محمدباقر حجتی؛ قرآن‌پژوه نامی و نسخه‌شناس پیشکسوت ضمن ابراز همدردی با وی به خاطر درگذشت دخترشان، برای این استاد علوم قرآنی و نسخ خطی آرزوی سلامتی و طول عمر کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین ماموریت پی‌گیری انتشار آثار به جا مانده از استاد حجتی را به معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرد.

در ادامه استاد حجتی به بیان خاطراتی از تالیف کتاب مجموعه فهرست موضوعی نسخه‌های خطی عربی کتابخانه‌های جمهوری اسلامی، حضور در الجزایر و سخنرانی در اوایل دهه ٦٠ و جستجوی کتاب «الرجال» در یمن پرداخت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه دیدارهای نوروزی، به منزل حسین محجوبی؛ نقاش پیشکسوت معاصر رفت و از گالری این نقاش معاصر بازدید کرد.

محجوبی در دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان خاطراتی از چگونگی طراحی معماری پارک ساعی، بر تلاش برای حفظ طبیعت و محیط زیست تاکید کرد.

وی همچنین از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای توسعه فعالیت‌های بنیاد دکتر مجتهدی درخواست مساعدت کرد.