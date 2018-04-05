  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ عمومی
۱۶ فروردین ۱۳۹۷، ۱۳:۳۸

در ادامه دیدارهای نوروزی؛

وزیر ارشاد با دو پیشکسوت فرهنگ و هنر دیدار کرد

وزیر ارشاد با دو پیشکسوت فرهنگ و هنر دیدار کرد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه دیدارهای نوروزی خود با اصحاب فرهنگ و هنر، به دیدار دو تن از پیشکسوتان فرهنگ و هنر در حوزه‌های علوم قرآنی و هنرهای تجسمی رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،  سید عباس صالحی عصر روز گذشته١٤ فروردین ماه با حضور در منزل سید محمدباقر حجتی؛ قرآن‌پژوه نامی و نسخه‌شناس پیشکسوت ضمن ابراز همدردی با وی به خاطر درگذشت دخترشان، برای این استاد علوم قرآنی و نسخ خطی آرزوی سلامتی و طول عمر کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین ماموریت پی‌گیری انتشار آثار به جا مانده از استاد حجتی را به معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرد.

در ادامه استاد حجتی به بیان خاطراتی از تالیف کتاب مجموعه فهرست موضوعی نسخه‌های خطی عربی کتابخانه‌های جمهوری اسلامی، حضور در الجزایر و سخنرانی در اوایل دهه ٦٠ و جستجوی کتاب «الرجال» در یمن پرداخت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه دیدارهای نوروزی، به منزل حسین محجوبی؛ نقاش پیشکسوت معاصر رفت و از گالری این نقاش معاصر بازدید کرد.

محجوبی در دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان خاطراتی از چگونگی طراحی معماری پارک ساعی، بر تلاش برای حفظ طبیعت و محیط زیست تاکید کرد

وی همچنین از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای توسعه فعالیت‌های بنیاد دکتر مجتهدی درخواست مساعدت کرد.

کد مطلب 4263745
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها