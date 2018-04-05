استعدادهای قرآنی شناسایی شوند/ انتقاد از سخنان ولیعهد سعودی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر پنج‌شنبه در دیدار رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با تقدیر از خدمات سازمان اوقاف در عرصه‌های قرآنی طی سال‌های گذشته، اظهار کرد: یکی از این خدمات ارزشمند، برگزاری مسابقات قرآنی است که البته باید هر سال نسبت به سال گذشته و به شکل هدفمند توسعه بیابد.

وی با تأکید بر اهمیت شناسایی استعدادهای قرآنی در کشور، افزود: باید سطح استعداد افراد در فراگیری علوم قرآنی شناخته و سطح بندی شود و این مسئله مورد توجه برگزار کنندگان مسابقات باشد.

استاد سطوح عالی حوزه ضمن توصیه به برگزاری مسابقات قرآنی به صورت موضوعی، گفت: به این نحو که شرکت کنندگان بیشتر به مفهوم و موضوع توجه داشته باشند و آیات مرتبط به سیاست و جهاد و فتنه و دشمن شناسی را احصا کرده و بر اساس موضوع به حفظ قرآن بپردازند.

وی بر لزوم تربیت متخصصان در حوزه قرآنی تأکید کرد و افزود: این متخصصان قرآنی باید به دنیا معرفی شوند.

حاکمان سعودی کشتار و تخریب را حق می‌دانند

آیت الله نوری همدانی به انتقاد از سخنان ولیعهد سعودی پرداخت و گفت: حاکمان سعودی چطور ادعای خادمی حرمین شریفین را دارند در صورتی که کشتار و تخریب را حق می‌دانند.

وی افزود: ولیعهد سعودی بیان کرده است که هر ملتی از جمله صهیونیست‌ها حق دارند که سرزمینی داشته باشند و به غاصبان صهیونیستی که با کشت و کشتار مردم یک سرزمین را از وطن خود بیرون کرده‌اند نیز حق داده است.

این مفسر قرآن کریم با بیان اینکه قرآن برای همه این سخنان بی پایه پاسخ دارد، گفت: باید در پاسخ اینگونه سخن‌ها جواب قرآنی آورد و به این وسیله خود را به قرآن متصل سازیم.