رفع بیکاری در روستاها زمینه ساز ماندگاری جوانان در این مناطق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز که به استان قم سفر کرده است، با جمعی از اعضای شورای شهر، شهرداران و بخشداران بخش های تابعه استان قم دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار لاریجانی با اشاره به اهمیت توسعه و تقویت اقتصاد روستا گفت: قطعا تا زمانی که اقتصاد روستاها فعال و تقویت نشود به هر میزان که زیرساخت آب، برق و گاز در این مناطق ایجاد شده تاثیری در کاهش مهاجرت روستانشینان به شهرها نخواهد داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت توجه و حمایت از موضوع اشتغال در مناطق روستایی افزود: خوشبختانه در بودجه سال جاری اعتبارات مناسبی در نظر گرفته شده تا با ارائه تسهیلات ارزان قیمت، سرمایه گذاران جذب روستاها شوند و در این مناطق اقدام به سرمایه گذاری و توسعه صنعت و کشاورزی کنند.

کشاورزان باید کشت جایگزین را در دستورکار قرار دهند

لاریجانی با اشاره به معضل کم آبی در کشور به ویژه استان قم تصریح کرد: متاسفانه تولید بخشی از محصولات کشاورزی استان متناسب با میزان منابع آبی نیست از این رو کشاورزان باید کشت جایگزین را در دستورکار خود قرار دهند البته تحقق این امر نیازمند آن است که اعضای شوراهای شهر، شهرداران و بخشداران و تمامی مسئولان مربوطه در جهت ترویج این مسئله اقدام کنند.

وی ادامه داد: به طور حتم اگر کشت جایگزین در مناطق کشاورزی استان قم صورت گیرد آب به روش درست مصرف شده و این امر زمینه ساز باقی ماندن افراد در روستاها خواهد شد از طرفی دیگر متاسفانه هنوز بسیاری از روستاها و اراضی کشاورزی تحت آبیاری نوین قرار نگرفته اند و این مسئله موجب صرف منابع آبی بسیاری شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قطعا اشتغال و رفع بیکاری در روستاهای استان قم زمینه ساز ماندگاری افراد و جوانان در این مناطق می شود، البته این موضوع نیازمند سرمایه گذاری و تقویت اقتصاد روستایی است.

در ابتدای این دیدار جمعی از اعضای شورای شهر، شهرداران و بخشداران بخش های تابعه استان قم مسائل و مشکلات این حوزه ها به ویژه نبود راه، بیکاری، تقویت گردشگری، تقویت زیرساخت های منطقه ای از جمله برق، آب و گاز را مطرح کردند.