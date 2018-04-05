آیت الله باریک بین عالمی مبارز، مومن، وارسته و ولایتمدار بود

به گزارش خبرنگار مهر، اولین سالگرد ارتحال عالم مبارز و ابوشهید آیت الله هادی باریک بین نماینده سابق ولی فقیه و امام جمعه قزوین عصر روز پنجشنبه با حضور قربانعلی دری نجف آبادی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران، آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، زاهدی استاندار، آیت الله خاتمی امام جمعه زنجان، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، خانواده شهدا، فرماندهان نظامی و انتظامی، مدیران دستگاههای اجرایی و گروههای مختلف مردم باشکوه خاصی در امامزاده حسین(ع) قزوین برگزار شد.

حجت الاسلام دری نجف ابادی در این مراسم گفت: قزوین با داشتن شخصیت های برجسته و شاخصی چون آیت الله زرآبادی، علامه رفیعی، شهیدان رجایی، بابایی، لشگری و ابوترابی در کشور نقش مهمی دارد و توانسته با تربیت فرزندانی غیور و انقلابی در تداوم انقلاب ایفای نقش کند.

وی افزود: آیت الله باریک با تلمذ در نزد بزرگانی چون آیت الله حائری شیرازی و آیت الله زنجانی توانست در دوران مبارزه با رژیم گذشته نقش مهمی داشته باشد و پس از انقلاب هم پرچم دار نهضت در این خطه شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری یادآورشد: آیت الله باریک بین از خانواده اصیلی بود که با تحمل سختی های فراوان در دوران گذشته با شجاعت در مقابل رژیم ایستاد و از ولایت و امامت دفاع کرد و پس از انقلاب هم با حضور در جبهه های جنگ مشروعیت نظام در برابر تهاجم دشمنان استکباری و مظلومیت مردم دین مدار و ازاده را فریاد کرد.

باریک بین عالمی ساده زیست و مومن بود

وی در ادامه با بیان دیگر ویژگی های اخلاقی امام جمعه فقید قزوین گفت: حاج آقا باریک بین اهل مادیات نبود و زندگی ساده ای داشت و در راه اندازی و احیاء حوزه های علمیه و مدارس دینی در قزوین فعالیتهای ارزشمندی انجام داد و رونق حوزه علمیه و مدارس التفاتیه و صالحیه مدیون ایشان است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه اراک بیان کرد: این عالم مبارز شجاعانه مردم را به انقلاب دعوت کرد و با تقدیم فرزند ارشد خود(مرتضی باریک بین) اوج علاقمندی به انقلاب، ولایت و دین را نشان داد و هرگز در برابر مشکلات خم به ابرو نیاورد.

وی اضافه کرد: فروتنی، تواظع و داشتن اخلاق اسلامی، حجب و حیا و ادبی ایشان مثال زدنی بود.

وی اظهارداشت: تجلیل از این شخصیت دینی و مبارز در واقع گرامیداشت انقلاب اسلامی و امام راحل و شهدای این نظام و کسانی است که در راه اعتلای دین و مذهب و انقلاب از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند.

خلاصه زندگینامه مرحوم باریک بین

آیت الله هادی باریک بین درسال ۱۳۰۹ در قزوین متولد شد و پس از کسب فیض از اساتید برجسته حوزه های علمیه قم و نجف اشرف به قزوین بازگشت و با پیروزی انقلاب اسلامی بعنوان نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین منصوب شد و علاوه بر حضور در جبهه های حق علیه باطل و پشتیبانی تدارکاتی رزمندگان اسلام، بسیاری از زیرساخت های دانشگاهی، حوزوی و امور عام المنفعه را در قزوین پایه ریزی کرد.

مرتضی باریک بین فرزند ارشد وی هم در عملیات فتح المبین به درجه رفیع شهادت رسید و آیت الله باریک بین با روحیه ای مثال زدنی بر پیکر فرزندش نماز خواند تا نمونه عملی و بی بدیلی از اخلاص و شجاعت انقلابی را به همگان نشان دهد.

در سال ۱۳۴۳ بعد از تبعید حضرت امام خمینی (ره)، به قزوین مراجعت و به تدریس و تبلیغ مشغول می‌شوند. وی در طول اقامت در قزوین تا پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی یکی از چهره‌های شاخص در مبارزه با رژیم شاهنشاهی و حمایت از حضرت امام خمینی (ره) بود.

آیت الله باریک بین به عنوان پدر معنوی استان پس از عمری مجاهدت سیاسی، علمی و اجتماعی سرانجام در سن ۸۷ سالگی بدلیل نارسایی ریوی در ۱۹ فروردین سال ۹۶ دعوت حق را لبیک گفت و در جوار امامزاده حسین(ع) قزوین آرام گرفت. روحش شاد و یادش گرامی.