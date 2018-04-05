  1. بین الملل
۱۷ فروردین ۱۳۹۷، ۲:۰۳

زلزله ۵.۳ ریشتری جنوب کالیفرنیا را لرزاند

زمین لرزه ای با قدرت ۵.۳ ریشتر بعدازظهر پنج شنبه جنوب ایالت کالیفرنیا در آمریکا را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تایمز، زمین لرزه ای با قدرت ۵.۳ ریشتر بعدازظهر روز پنج شنبه جنوب ایالت کالیفرنیا در آمریکا را لرزاند.

بنابر گزارشها، این شدیدترین زمین لرزه ای است که طی سالیان گذشته در این منطقه به وقوع پیوسته است.

مرکز زمین شناسی و زلزله نگاری آمریکا اعلام کرد که بعد از ظهر روز پنج شنبه ششم آوریل، زمین لرزه ای با قدرت ۵.۳ ریشتر مناطق مجاور «چنل آیلندز» (Channel Islands) در جنوب ایالت کالیفرنیا در آمریکا را لرزاند.

هنوز گزارشی دال بر میزان تلفات یا خسارات احتمالی این زمین لرزه منتشر نشده است.

