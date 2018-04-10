محمود غفاری کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان اکران فیلم سینمایی «شماره ۱۷ سهیلا» گفت: طبق اعلام پخش کننده این اثر که شرکت نسیم صبا به مدیریت سعید سعدی است، قرار است این فیلم در اردیبهشت ماه به نمایش عمومی گذاشته شود اما نمی دانم چقدر این موضوع قطعی باشد زیرا این چندمین بار است که به ما اعلام می شود «شماره ۱۷ سهیلا» به نمایش گذاشته می شود اما بعد از مدتی اکران آن کنسل می شود.

وی با انتقاد از بدقولی ها در اکران توضیح داد: هر سال تعدادی فیلم به چرخه اکران اضافه می شود بنابراین آثاری مثل فیلم من که از چند سال قبل مانده اند دیگر آخرین شانس های خود را برای اکران امتحان می کنند از همین رو من دیگر به مناسب بودن زمان اکران فکر نمی کنم بلکه تنها امیدم این است که «شماره ۱۷ سهیلا» رنگ پرده را ببیند.

غفاری افزود: این وضعیت ما را به این راضی کرده است که تنها خواسته مان این باشد که فیلممان اکران شود و به موضوعات دیگر فکر نکنیم از سوی دیگر شرایطی مانند برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال و نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان وضعیت را سخت تر می کند با این وجود راضی ام که فیلمم اکران شود.

این فیلمساز جوان اعلام کرد: اگر «شماره ۱۷ سهیلا» اکران نشود ساخت فیلم بعدی ام با عنوان «داود باید ترک کنه» را که پروانه ساخت نیز دارد، شروع نمی کنم زیرا بازگشت سرمایه برای ما مهم است. شاید عده ای پولدار هستند یا از دولت پول می گیرند که اکران فیلمشان برایشان چندان مهم نیست ولی برای ما اینطور نیست ضمن اینکه روند عادی این است که یک فیلم ساخته، اکران و با پول آن فیلم بعدی ساخته شود اگر این چرخه ناقص است پس چرا باید فیلم بعدی را ساخت؟

این کارگردان اظهار کرد: ما در نظر داشتیم «داود باید ترک کنه» را اردیبهشت یا خردادماه بسازیم ولی شرایط به گونه ای است که دوست ندارم فیلم بسازم چون اگر فیلم جدید بسازم، این اثر رقیب فیلم قبلی ام می شود و باید تلاش کنم فیلم جدید را اکران کنم و در چنین شرایطی باید از نمایش فیلم قبلی ام صرف نظر کنم. به تهیه کننده هم گفته ام که اگر «شماره ۱۷ سهیلا» اکران نشود فیلم دیگری نمی سازم زیرا آن فیلم در بخش خصوصی ساخته شده است و باید بتوانیم پولش را بازگردانیم.

غفاری عنوان کرد: اگر «شماره ۱۷ سهیلا» به نمایش دربیاید اول خرداد ماه کار ساخت «داود باید ترک کنه» را شروع می کنم زیرا همه کارهای آن را سال گذشته انجام دادیم و در نظر داشتیم به سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر برسانیم ولی به دلیل اکران نشدن «شماره ۱۷ سهیلا» انجام کارها را متوقف کردیم.

وی در پایان گفت: «داود باید ترک کنه» یک فیلم طنز اجتماعی درباره شرط بندی فوتبال است و همه سکانس های آن در تهران فیلمبرداری می شود.