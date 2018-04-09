۳۵۰۰تن انواع چوب قاچاق در شاهرود کشف شد/پایش محیط توسط یگان حفاظت

محمدرضا کشاورزیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه قاچاق چوب و زغال عامل اصلی تخریب جنگلهای دست کاشت و طبیعی شاهرود محسوب میشود، ابراز داشت: طی سال گذشته مأموران یگان حفاظت شهرستان با همکاری نیروی انتظامی موفق به کشف مقدار سه هزار و ۵۰۰ تن چوب قاچاق از نوع تاغ، ممرز و غیره شدند
وی بابیان اینکه مأموران یگان حفاظت عرصه منابع طبیعی را بهصورت دائم پایش میکنند، افزود: طی سال گذشته ۲۳ هزار و ۴۲۲ کیلوگرم محصولات مرتعی غیرمجاز شامل چلم، ریواس و غیره کشف شد.
کاهش قاچاق چوب با پایش یگان حفاظت
رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود بابیان اینکه متخلفان برای رسیدن به سودهای کلان بازار سیاه و پررونق زغال تاغ نسبت به قطع درختان اقدام میکنند، ابراز داشت: با گشت و سرکشیهای مستمر نیروهای حفاظتی شهرستان طی سال گذشته قاچاق درختچههای تاغ کاهش چشمگیری داشته است.
کشاورزیان بابیان اینکه منابع طبیعی جزء سرمایه ملی محسوب میشود، تصریح کرد: مأموران یگان حفاظت بخش بسطام، بیارجمند و شاهرود ضمن پایش شبانهروزی با هرگونه دستاندازی به منابع ملی و عرصههای طبیعی با قاطعیت برخورد خواهند کرد.
وی بابیان اینکه خسارات واردشده به منابع ملی و طبیعی به هیچ طریق قابل جبران نیست، افزود: از مردم تقاضا داریم از خرید هرگونه محصولات قاچاق بهویژه چوب خودداری و با توجه به رویش گیاهان دارویی در این فصل نسبت به از ریشه درآوردن آنها دوری کنند.
واگذاری سه فقره سند اراضی به بنیاد مسکن
رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود بابیان اینکه طی سال ۹۶ واحد نقشهبرداری و مهندسی شهرستان عملکرد بسیار مطلوبی داشته است، ابراز داشت: ۴۵ سند اراضی واگذاری برای نقلوانتقال به متقاضیان با مساحت حدود یک هزار و ۴۰۰ هکتار طی سال گذشته انجام شد.
کشاورزیان در ادامه تصریح کرد: اخذ سه فقره سند اراضی واگذاری به بنیاد مسکن برای ساخت خانههای روستایی جیلان، زمانآباد، دستجرد جمعاً به مساحت ۴۶۲ هزار مترمربع، تهیه نقشه ماده دو اصلاحی به تعداد چهار فقره و مساحت ۴۶۹ هکتار، اخذ سند اراضی ملی به مساحت چهار میلیون و ۲۴۶ هزار و ۶۲۹ مترمربع، جانمایی بیش از ۴۰۰ نقشه استعلام برای پاسخ به متقاضیان ازجمله اقدامات منابع طبیعی محسوب میشود.
وی با بیان اینکه هدف اصلی ممیزی اراضی نقشهبرداری و تشخیص عرصههای منابع ملی و مستثنیات بر اساس سوابق ثبتی، مستندات قانونی و نقشهبرداری از عرصههای مورد شناسایی است، افزود: طی سال گذشته در واحد مهندسی اقدامات مرتبط با ممیزی اراضی حقوق دولت از مستثنیات اشخاص تفکیک و تعیین تکلیف شده است.
رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود ابراز داشت: با اعمال حاکمیت دولت بر عرصههای منابع طبیعی ضمن تحقق بخشیدن به اهداف سازمانی شامل حفظ، احیاء، توسعه و بهرهبرداری صحیح منابع طبیعی، زمینه مناسب برای جلوگیری از تخریب و تجاوز به اراضی ملی فراهم میشود.
نظر شما