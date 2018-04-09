جدال شاگردان «لطیفی» با صدرنشین لیگ

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ دسته اول باشگاههای کشور بهروزهای حساس و پایانی خود نزدیک میشود و دریکی از دیدارهای مهم این هفته تیم اُکسین البرز در ورزشگاه انقلاب کرج میزبان تیم صدرنشین نفت مسجدسلیمان خواهد بود.
اُکسین البرز به سرمربیگری علی لطیفی فصلی پرفرازونشیبی را دنبال کرد و در روزهایی که این تیم میتوانست با کسب امتیازات لازم در بالای جدول قرار بگیرد با چند باخت پیدرپی فاصله خود را با صدر جدول افزایش داد تا عملاً هیچ شانسی برای صعود به لیگ برتر نداشته باشد.
طلایی پوشان البرزی از ۳۰ دیدار گذشته دوازده پیروزی، ۱۰ تساوی و ۸ شکست را به دست آوردهاند و با ۴۶ امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به تیم ملوان در رده هفتم جدول جای دارند.
در مقابل حریف فردای نمایند البرز صدرنشین لیگ است که میتواند با بُرد مقابل اُکسین یکقدم دیگر به لیگ برتر نزدیک شود این تیم برای اینکه بتوانند بهعنوان تیم اول به لیگ برتر راه پیدا کنند باید در چهار بازی باقیمانده با دستپر از میدان خارج شوند.
زرد پوشان مسجدسلیمانی نیز ۱۷ پیروزی، ۹ تساوی و ۴ شکست را در کارنامه خود به ثبت رساندهاند و با ۶۰ امتیاز در مکان نخست جدول ردهبندی مسابقات حضور دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار در چهارچوب هفته سی و یکم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور فردا از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه انقلاب برگزار میشود.
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