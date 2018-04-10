قرار نیست در مسکن اجتماعی مانند مسکن مهر خانه بسازیم

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در حاشیه همایش گرامیداشت آغاز چهلمین سال تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در مورد مسکن اجتماعی گفت: در بحث مسکن اجتماعی قرار بود وزارت راه و شهرسازی از نهادهای اجتماعی مانند بهزیستی، تأمین اجتماعی، بنیاد مسکن، وزارت رفاه، کمیته امداد و مانند اینها حمایت کند تا این نهادها کار خود را انجام دهند.

وی افزود: در این حمایت قرار بود وزارت راه و شهرسازی به هر کدام از این دستگاه ها که بخواهند، زمین ارائه کند. ما حمایت خود را از این نهادها انجام دادیم.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، قرار نیست در بحث مسکن اجتماعی مانند مسکن مهر برای مردم خانه بسازیم.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص تأثیر نرخ ارز بر بخش مسکن تصریح کرد: اقتصاد یک مجموعه به هم پیوسته است و قطعا هر تغییر و تحولی در هر بخش بر سایر بخش ها نیز اثرگذار خواهد بود. در این خصوص نیز اثرگذاری تغییر نرخ ارز بر بخش مسکن وجود خواهد داشت.

آخوندی درباره نامه اخیر وزیر کشور به وزیر راه و شهرسازی در خصوص غیرقانونی بودن اجرای دستورالعمل آخوندی به سازمان نظام مهندسی ساختمان مبنی بر ممنوعیت کسر ۵ درصد از حق الزحمه مهندسان، اظهار داشت: این دستورالعمل و ابلاغیه به نظام مهندسی اجرا شده و هر کس از مهندسان به وزارت راه و شهرسازی در خصوص اخذ ۵ درصد از سوی نظام مهندسی شکایت کند، این وزارتخانه پیگیری خواهد کرد.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص تأثیر توسعه حمل و نقل ریلی بر تولید کالای داخلی در بخش واگن سازی گفت: در حال حاضر بر اثر تقاضای بخش خصوصی ریلی و نیاز به واگن مسافری، تمام واگن های مسافری فعال هستند ضمن اینکه طبق قراردادی با روسیه مبنی بر ساخت ۲۰ هزار واگن باری و هزار واگن مسافری منعقد کرده ایم، قرار است بخش عمده این واگن ها در ایران ساخته شوند که در نتیجه تمام شرکت های واگن سازی فعال خواهند شد.

وی درباره وام ۲۰۰ میلیونی مسکن اظهار داشت: از شورای پول و اعتبار درخواست کردیم تا وام ۲۰۰ میلیون تومانی را در دستور کار شورا قرار دهد ولی امروز قرار است در جلسه این شورا، کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم در بافت فرسوده از ۸ به ۶ درصد بررسی شود.