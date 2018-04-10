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۲۱ فروردین ۱۳۹۷، ۱۶:۵۸

سپاه در بیانیه ای اعلام کرد؛

شهید صیاد شیرازی اعتبار و منزلتی قدرتمند برای نیروهای مسلح است

شهید صیاد شیرازی اعتبار و منزلتی قدرتمند برای نیروهای مسلح است

سپاه در بیانیه ای با گرامیداشت نوزدهمین سالروز شهادت سپهبد علی صیاد شیرازی، تفکر انقلابی، بصیرت دینی و سیاسی و ولایت مداری آن شهید را یک اعتبار و منزلت قدرتمند برای تاریخ نیروهای مسلح دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه ای با گرامیداشت نوزدهمین سالروز شهادت سپهبد علی صیاد شیرازی، تفکر انقلابی، بصیرت دینی و سیاسی و ولایت مداری آن شهید را یک اعتبار و منزلت قدرتمند برای تاریخ نیروهای مسلح دانست.

در بخشی از این بیانیه آمده است: امیر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی از فرماندهان عالیقدر و تاثیرگذار دوران دفاع مقدس و پس از آن از مقامات محبوب و مرجع دفاعی در سطوح راهبردی نیروهای مسلح محسوب می شد که به ویژه نقش آفرینی های بزرگ و تعیین کننده وی در سنگرهای مختلف فرماندهی، مدیریت و مسئولیت پذیری در ارتش جمهوری اسلامی ایران شخصیت آن شهید عزیز برای همیشه زبانزد خاص و عام ساخته است.

این بیانیه می افزاید: ویژگی ها و صفات ممتاز اخلاقی، مدیریتی و نیز دانش و مهارت عمیق در فهم، درک و بکارگیری اصول، مبانی، الزامات و متقضیات تخصصی حوزه نظامی و دفاعی در طول دوران درخشان خدمت صادقانه و خالصانه، آن شهید گرانقدر را به یک الگو و سرمشق زنده و تمام عیار برای نسل های جوان و فرماندهان دوره نوین ارتش جمهوری اسلامی ایران بلکه آحاد نیروهای مسلح و مدافع انقلاب، استقلال و تمامیت ارضی کشور تبدیل کرده است.

در ادامه این بیانیه محبوبیت، اقتدار و ظرفیت های تعیین کننده و راهگشای شهید صیاد شیرازی در مقابله با تهدیدها و به ویژه روحیه انقلابی گری و دشمن شناسی آن فرمانده خردمند و شجاع برای گشایش در صحنه های سخت و پیچیده را رمز ماندگاری وی و عامل کینه ورزی و انتقام زخم دیدگان از او قلمداد و تصریح کرده است: ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۷۸ لحظه ای غم انگیز برای ملت شریف ایران و فرزندان آنان در نیروهای مسلح رقم خورد و امیر سپهبد علی صیاد شیرازی که رژیم  بعثی صدام و گروهک منافقین در دوران ۸ سال دفاع مقدس از آن شهید ارجمند ضربات مهلک و خفت باری را متحمل شده بودند با طراحی و اقدام شوم گروهک تروریستی، شیطانی و وطن فروش نفاق قرار گرفت و به ملکوت اعلی پیوست.

این بیانیه در پایان با پاسداشت نوزدهمین سالگرد شهادت امیر بسیجی سپهبد علی صیاد شیرازی و دیگر شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تاکید کرده است: درس ها و عبرت های ناشی از رویکردها و تلاش خستگی ناپذیر شهید صیاد شیرازی در حوزه وحدت، اتحاد و یگانگی ارتش و سپاه که او را از طلایه داران این عرصه معرفی کرده است همچنان در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تابنده و جهت دهنده بوده و هماهنگی، هم افزایی و هم راستایی امروز غیرتمندان ارتشی و سلحشوران سپاهی تحت منویات و رهنمودهای حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای عزیز(مد ظله العالی) در دفاع از آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی و صیانت از استقلال و تمامیت ارضی کشور به مانند خاری در چشم دشمن، موجب ناامیدی بدخواهان و دنبال کنندگان پروژه ایجاد شکاف و اختلاف بین این دو بازوی مقتدر دفاعی ایران و ایرانی است.

کد مطلب 4268087

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