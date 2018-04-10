شهید صیاد شیرازی اعتبار و منزلتی قدرتمند برای نیروهای مسلح است

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه ای با گرامیداشت نوزدهمین سالروز شهادت سپهبد علی صیاد شیرازی، تفکر انقلابی، بصیرت دینی و سیاسی و ولایت مداری آن شهید را یک اعتبار و منزلت قدرتمند برای تاریخ نیروهای مسلح دانست.

در بخشی از این بیانیه آمده است: امیر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی از فرماندهان عالیقدر و تاثیرگذار دوران دفاع مقدس و پس از آن از مقامات محبوب و مرجع دفاعی در سطوح راهبردی نیروهای مسلح محسوب می شد که به ویژه نقش آفرینی های بزرگ و تعیین کننده وی در سنگرهای مختلف فرماندهی، مدیریت و مسئولیت پذیری در ارتش جمهوری اسلامی ایران شخصیت آن شهید عزیز برای همیشه زبانزد خاص و عام ساخته است.

این بیانیه می افزاید: ویژگی ها و صفات ممتاز اخلاقی، مدیریتی و نیز دانش و مهارت عمیق در فهم، درک و بکارگیری اصول، مبانی، الزامات و متقضیات تخصصی حوزه نظامی و دفاعی در طول دوران درخشان خدمت صادقانه و خالصانه، آن شهید گرانقدر را به یک الگو و سرمشق زنده و تمام عیار برای نسل های جوان و فرماندهان دوره نوین ارتش جمهوری اسلامی ایران بلکه آحاد نیروهای مسلح و مدافع انقلاب، استقلال و تمامیت ارضی کشور تبدیل کرده است.

در ادامه این بیانیه محبوبیت، اقتدار و ظرفیت های تعیین کننده و راهگشای شهید صیاد شیرازی در مقابله با تهدیدها و به ویژه روحیه انقلابی گری و دشمن شناسی آن فرمانده خردمند و شجاع برای گشایش در صحنه های سخت و پیچیده را رمز ماندگاری وی و عامل کینه ورزی و انتقام زخم دیدگان از او قلمداد و تصریح کرده است: ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۷۸ لحظه ای غم انگیز برای ملت شریف ایران و فرزندان آنان در نیروهای مسلح رقم خورد و امیر سپهبد علی صیاد شیرازی که رژیم بعثی صدام و گروهک منافقین در دوران ۸ سال دفاع مقدس از آن شهید ارجمند ضربات مهلک و خفت باری را متحمل شده بودند با طراحی و اقدام شوم گروهک تروریستی، شیطانی و وطن فروش نفاق قرار گرفت و به ملکوت اعلی پیوست.

این بیانیه در پایان با پاسداشت نوزدهمین سالگرد شهادت امیر بسیجی سپهبد علی صیاد شیرازی و دیگر شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تاکید کرده است: درس ها و عبرت های ناشی از رویکردها و تلاش خستگی ناپذیر شهید صیاد شیرازی در حوزه وحدت، اتحاد و یگانگی ارتش و سپاه که او را از طلایه داران این عرصه معرفی کرده است همچنان در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تابنده و جهت دهنده بوده و هماهنگی، هم افزایی و هم راستایی امروز غیرتمندان ارتشی و سلحشوران سپاهی تحت منویات و رهنمودهای حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای عزیز(مد ظله العالی) در دفاع از آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی و صیانت از استقلال و تمامیت ارضی کشور به مانند خاری در چشم دشمن، موجب ناامیدی بدخواهان و دنبال کنندگان پروژه ایجاد شکاف و اختلاف بین این دو بازوی مقتدر دفاعی ایران و ایرانی است.