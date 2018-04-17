خاطرات یک بچه لاغر به «حقیقت تلخ» رسید

به گزارش خبرنگار مهر، «دفترچه خاطرات یک بچه لاغر» توسط جف کینی نویسنده و طراح اینترنتی نوشته شده و میترا لبافی آن را به فارسی ترجمه کرده است.
در این مجموعه، شیوههای آموزشی در مدارس نقد و در عین حال با زبانی طنز، حال و هوای مدرسه که هر کسی یک روز آن را تجربه کرده بازگو میشود. به گفته مترجم کتاب، مساله قابل تامل این کتاب، نکتههایی است که درباره برخی واحدهای درسی در جهان وجود دارد که اگر کارشناسان امور تربیتی از زاویهای دیگر به آن نگاه کنند شاید برای الگو گرفتن و بهره گیری در نظام آموزشی کشور ما هم مفید باشد.
«کتاب دفترچه خاطرات یک بچه لاغر»، پرفروشترین کتاب نیویورک تایمز بوده است. نویسنده این کتاب، هرسال یک اثر به این مجموعه اضافه میکند. با اقتباس از این کتاب فیلمیهم ساخته شده است و چاپ نسخههای افزوده شدن آن هر ساله ادامه دارد.
«حقیقت تلخ» عنوان پنجمین جلد از مجموعه «دفترچه خاطرات یک بچه لاغر» است که به ماجرای «گرگ هفلی» میپردازد. کسی که با یک مهمانی به دردسر میافتد و مجبور میشود همه کارها را خودش انجام دهد. اما مساله اینجاست آیا گرگ میتواند از پس این مشکلات برآید یا مجبور به روبه رو شدن با حقیقتی تلخ است؟
پنجمین جلد از مجموعه «دفترچه خاطرات یک بچه لاغر» با ترجمه میترا لبافی توسط انتشارات شهر قصه در ۱۰۰۰ نسخه و به قیمت ۱۲ هزار تومان منتشر شده است.
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