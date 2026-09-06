غربالگری بینایی ۳۵ هزار کودک کردستانی در طرح پیشگیری از تنبلی چشم

فرزانه بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجرای برنامههای پیشگیرانه در سالهای نخست زندگی کودکان میتواند از بروز بسیاری از مشکلات بینایی و عوارض ناشی از آن جلوگیری کند، از این رو غربالگری کودکان در سنین سه تا ۶ سال با جدیت دنبال میشود.
وی افزود: بینایی سالم یکی از عوامل مؤثر در روند رشد، یادگیری و تکامل کودکان است و شناسایی اختلالات بینایی در سنین پایین، امکان مداخله و درمان بهموقع را فراهم میکند.
بهرامی ادامه داد: طرح غربالگری بینایی و پیشگیری از تنبلی چشم کودکان سه تا ۶ سال از نیمه دوم اردیبهشت ماه امسال در استان کردستان آغاز شده و پایگاههای تعیینشده در شهرها و مناطق روستایی در حال ارائه خدمات به جامعه هدف هستند.
غربالگری ۳۵ هزار کودک در ۵۳ پایگاه
معاون توانبخشی بهزیستی کردستان با اشاره به جمعیت هدف این طرح در سال جاری گفت: بر اساس آمار ثبت احوال، ۷۷ هزار و ۶۲۸ کودک سه تا ۶ ساله در استان مشمول برنامه غربالگری بینایی هستند.
وی بیان کرد: تاکنون نزدیک به ۳۵ هزار کودک از جامعه هدف با مراجعه به ۵۳ پایگاه شهری و روستایی مورد معاینه و غربالگری بینایی قرار گرفتهاند.
بهرامی خاطرنشان کرد: هدف اصلی این برنامه، شناسایی هرچه سریعتر اختلالات بینایی و جلوگیری از پیشرفت مشکلاتی است که در صورت تشخیص دیرهنگام میتواند بر سلامت و روند طبیعی رشد کودک اثرگذار باشد.
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