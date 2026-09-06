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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۶

محکومیت بیش از ۶ هزار میلیارد ریالی متخلفان در تعزیرات گیلان

محکومیت بیش از ۶ هزار میلیارد ریالی متخلفان در تعزیرات گیلان

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از صدور بیش از ۶ هزار میلیارد ریال محکومیت در پرونده‌های قاچاق و تخلفات اقتصادی، بهداشتی و صنفی استان طی پنج ماهه نخست امسال خبر داد.

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد شعب بدوی این اداره کل در پنج ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: در این مدت ۷ هزار و ۱۵ فقره پرونده در حوزه تخلفات کالا و خدمات تشکیل و ۶ هزار و ۹۷۰ فقره پرونده نیز مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه عملکرد شعب بدوی تعزیرات حکومتی گیلان در این مدت ۹۹.۳ درصد بوده است، افزود: میزان محکومیت صادر شده در این پرونده‌ها به ۲ هزار و ۱۷۹ میلیارد ریال رسیده و متوسط زمان رسیدگی در شعب بدوی ۱۱ روز بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان، عدم درج قیمت، گران‌فروشی، کم‌فروشی، نداشتن پروانه کسب و تقلب را از جمله تخلفات پرتکرار در حوزه کالا و خدمات عنوان کرد.

رسیدگی به بیش از هزار و ۷۰۰ پرونده قاچاق

امینی با اشاره به عملکرد شعب تعزیرات حکومتی گیلان در حوزه قاچاق کالا و ارز گفت: طی پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵، هزار و ۸۶۱ فقره پرونده در این حوزه تشکیل و هزار و ۷۲۲ فقره پرونده مختومه شده است.

وی میزان عملکرد شعب در این حوزه را ۹۰ درصد اعلام کرد و افزود: میزان محکومیت پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به ۴ هزار میلیارد ریال رسیده و متوسط زمان رسیدگی به این پرونده‌ها ۱۷ روز بوده است.

امینی حمل کالای قاچاق، حمل و نقل چوب جنگلی قاچاق، نگهداری کالای قاچاق، عدم ثبت در سامانه جامع انبارها و عرضه و فروش کالای قاچاق را از مهم‌ترین تخلفات پرتکرار در این حوزه برشمرد.

تشکیل ۷۳۸ پرونده در حوزه بهداشت، دارو و درمان

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان همچنین از تشکیل ۷۳۸ فقره پرونده در حوزه تخلفات بهداشت، دارو و درمان طی پنج ماهه نخست امسال خبر داد و بیان کرد: از این تعداد، ۷۲۶ فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده که عملکرد ۹۸ درصدی شعب را نشان می‌دهد.

امینی میزان محکومیت در این حوزه را ۶۷ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌های حوزه بهداشت، دارو و درمان ۱۲ روز بوده است.

وی عرضه کالای غیربهداشتی و عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی را از جمله تخلفات پرتکرار این حوزه عنوان کرد.

مختومه شدن ۶ هزار پرونده در اجرای احکام

وی در ادامه به عملکرد واحدهای اجرای احکام تعزیرات حکومتی گیلان اشاره کرد و گفت: در پنج ماهه نخست سال جاری ۶ هزار و ۲۸ فقره پرونده وارد واحدهای اجرای احکام شد که از این تعداد ۶ هزار فقره پرونده با عملکرد ۹۵ درصدی مختومه شده است.

امینی با اشاره به پرونده‌های مهم و ملی در تعزیرات حکومتی اظهار کرد: پرونده‌های متشکله با ارزش اولیه بیش از ۱۰ میلیارد ریال و همچنین پرونده‌های مرتبط با کارخانجات تولیدی، شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی، بیمارستان‌ها و مراکز تولید مواد خوراکی و بهداشتی، در زمره پرونده‌های مهم سازمان تعزیرات حکومتی محسوب می‌شوند.

وی افزود: این پرونده‌ها در اولویت رسیدگی قرار دارند و بر تمامی مراحل دادرسی تا اجرای احکام آنها نظارت ویژه اعمال می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان ادامه داد: طی پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵، ۲۹۵ فقره پرونده مهم در استان تشکیل و ۲۷۹ فقره پرونده نیز مختومه شده است.

وی میزان محکومیت این پرونده‌ها را بیش از ۲ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

تخلف بیش از یک میلیون یورویی در پرونده‌های عدم ایفای تعهدات ارزی

امینی همچنین درباره پرونده‌های مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی گفت: در یکی از این پرونده‌ها میزان تخلف بیش از یک میلیون یورو بوده که با رسیدگی انجام شده، حکم به اعاده عین ارز به بانک شاکی و محرومیت و تعلیق کارت بازرگانی متخلف صادر شده است.

وی با اشاره به اقدامات نظارتی تعزیرات حکومتی گیلان تصریح کرد: طی پنج ماهه نخست سال جاری ۷۱۳ اکیپ گشت مشترک در استان فعالیت داشته‌اند که حاصل آن انجام ۶ هزار و ۵۵۱ مورد بازرسی بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: در جریان این بازرسی‌ها ۳ هزار و ۱۸۲ واحد دارای تخلف شناسایی شدند و ۲۵ واحد نیز در اجرای گشت‌های مشترک پلمب شده‌اند.

امینی در پایان گفت: همچنین ۹۱ واحد صنفی با حکم قطعی رؤسای شعب تعزیرات حکومتی و در مرحله رسیدگی پلمب شده‌اند.

کد مطلب 6938715

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