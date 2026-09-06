محکومیت بیش از ۶ هزار میلیارد ریالی متخلفان در تعزیرات گیلان

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد شعب بدوی این اداره کل در پنج ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: در این مدت ۷ هزار و ۱۵ فقره پرونده در حوزه تخلفات کالا و خدمات تشکیل و ۶ هزار و ۹۷۰ فقره پرونده نیز مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه عملکرد شعب بدوی تعزیرات حکومتی گیلان در این مدت ۹۹.۳ درصد بوده است، افزود: میزان محکومیت صادر شده در این پرونده‌ها به ۲ هزار و ۱۷۹ میلیارد ریال رسیده و متوسط زمان رسیدگی در شعب بدوی ۱۱ روز بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان، عدم درج قیمت، گران‌فروشی، کم‌فروشی، نداشتن پروانه کسب و تقلب را از جمله تخلفات پرتکرار در حوزه کالا و خدمات عنوان کرد.

رسیدگی به بیش از هزار و ۷۰۰ پرونده قاچاق

امینی با اشاره به عملکرد شعب تعزیرات حکومتی گیلان در حوزه قاچاق کالا و ارز گفت: طی پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵، هزار و ۸۶۱ فقره پرونده در این حوزه تشکیل و هزار و ۷۲۲ فقره پرونده مختومه شده است.

وی میزان عملکرد شعب در این حوزه را ۹۰ درصد اعلام کرد و افزود: میزان محکومیت پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به ۴ هزار میلیارد ریال رسیده و متوسط زمان رسیدگی به این پرونده‌ها ۱۷ روز بوده است.

امینی حمل کالای قاچاق، حمل و نقل چوب جنگلی قاچاق، نگهداری کالای قاچاق، عدم ثبت در سامانه جامع انبارها و عرضه و فروش کالای قاچاق را از مهم‌ترین تخلفات پرتکرار در این حوزه برشمرد.

تشکیل ۷۳۸ پرونده در حوزه بهداشت، دارو و درمان

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان همچنین از تشکیل ۷۳۸ فقره پرونده در حوزه تخلفات بهداشت، دارو و درمان طی پنج ماهه نخست امسال خبر داد و بیان کرد: از این تعداد، ۷۲۶ فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده که عملکرد ۹۸ درصدی شعب را نشان می‌دهد.

امینی میزان محکومیت در این حوزه را ۶۷ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌های حوزه بهداشت، دارو و درمان ۱۲ روز بوده است.

وی عرضه کالای غیربهداشتی و عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی را از جمله تخلفات پرتکرار این حوزه عنوان کرد.

مختومه شدن ۶ هزار پرونده در اجرای احکام

وی در ادامه به عملکرد واحدهای اجرای احکام تعزیرات حکومتی گیلان اشاره کرد و گفت: در پنج ماهه نخست سال جاری ۶ هزار و ۲۸ فقره پرونده وارد واحدهای اجرای احکام شد که از این تعداد ۶ هزار فقره پرونده با عملکرد ۹۵ درصدی مختومه شده است.

امینی با اشاره به پرونده‌های مهم و ملی در تعزیرات حکومتی اظهار کرد: پرونده‌های متشکله با ارزش اولیه بیش از ۱۰ میلیارد ریال و همچنین پرونده‌های مرتبط با کارخانجات تولیدی، شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی، بیمارستان‌ها و مراکز تولید مواد خوراکی و بهداشتی، در زمره پرونده‌های مهم سازمان تعزیرات حکومتی محسوب می‌شوند.

وی افزود: این پرونده‌ها در اولویت رسیدگی قرار دارند و بر تمامی مراحل دادرسی تا اجرای احکام آنها نظارت ویژه اعمال می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان ادامه داد: طی پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵، ۲۹۵ فقره پرونده مهم در استان تشکیل و ۲۷۹ فقره پرونده نیز مختومه شده است.

وی میزان محکومیت این پرونده‌ها را بیش از ۲ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

تخلف بیش از یک میلیون یورویی در پرونده‌های عدم ایفای تعهدات ارزی

امینی همچنین درباره پرونده‌های مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی گفت: در یکی از این پرونده‌ها میزان تخلف بیش از یک میلیون یورو بوده که با رسیدگی انجام شده، حکم به اعاده عین ارز به بانک شاکی و محرومیت و تعلیق کارت بازرگانی متخلف صادر شده است.

وی با اشاره به اقدامات نظارتی تعزیرات حکومتی گیلان تصریح کرد: طی پنج ماهه نخست سال جاری ۷۱۳ اکیپ گشت مشترک در استان فعالیت داشته‌اند که حاصل آن انجام ۶ هزار و ۵۵۱ مورد بازرسی بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: در جریان این بازرسی‌ها ۳ هزار و ۱۸۲ واحد دارای تخلف شناسایی شدند و ۲۵ واحد نیز در اجرای گشت‌های مشترک پلمب شده‌اند.

امینی در پایان گفت: همچنین ۹۱ واحد صنفی با حکم قطعی رؤسای شعب تعزیرات حکومتی و در مرحله رسیدگی پلمب شده‌اند.