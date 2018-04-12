پایان فیلمبرداری فیلم سینمایی «جمشیدیه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم سینمایی «جمشیدیه»، این فیلم که پس از یک پیش تولید طولانی اسفندماه گذشته و در سکوت خبری مقابل دوربین رفت، دومین فیلم سینمایی یلدا جبلی در مقام کارگردان است. فیلم اول این کارگردان به نام «داره صبح میشه» در سی و سومین جشنواره فیلم فجر کاندیدای بهترین فیلم بخش «هنر و تجربه» شد.

یلدا جبلی فارغ التحصیل دانشکده سینما و تئاتر است که تدوین تعدادی سریال و فیلم سینمایی را در کارنامه خود دارد، وی فیلمسازی را با ساخت تله فیلم‌هایی از جمله «یک فنجان چای گرم» و «این جاده دو طرفه است» آغاز کرد. «جمشیدیه» اما در مسیری کاملا متفاوت از تجربیات گذشته یلدا جبلی، یک فیلم اجتماعی است که به معضلی فراگیر می پردازد.