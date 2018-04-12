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۲۳ فروردین ۱۳۹۷، ۱۱:۲۰

پایان فیلمبرداری فیلم سینمایی «جمشیدیه»

پایان فیلمبرداری فیلم سینمایی «جمشیدیه»

فیلمبرداری فیلم سینمایی «جمشیدیه» به کارگردانی یلدا جبلی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم سینمایی «جمشیدیه»، این فیلم که پس از یک پیش تولید طولانی اسفندماه گذشته و در سکوت خبری مقابل دوربین رفت، دومین فیلم سینمایی یلدا جبلی در مقام کارگردان است. فیلم اول این کارگردان به نام «داره صبح میشه» در سی و سومین جشنواره فیلم فجر کاندیدای بهترین فیلم بخش «هنر و تجربه» شد.

یلدا جبلی فارغ التحصیل دانشکده سینما و تئاتر است که تدوین تعدادی سریال و فیلم سینمایی را در کارنامه خود دارد، وی فیلمسازی را با ساخت تله فیلم‌هایی از جمله «یک فنجان چای گرم» و «این جاده دو طرفه است» آغاز کرد. «جمشیدیه» اما در مسیری کاملا متفاوت از تجربیات گذشته یلدا جبلی، یک فیلم اجتماعی است که به معضلی فراگیر می پردازد.

کد مطلب 4269527
فریبرز دارایی

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