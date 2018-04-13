پایان کار نوجوانان ایران با یک نقره و دو برنز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون جودو، این دوره از مسابقات با حضور ۲۵۵ جودوکار از ۱۰ کشور به مدت دو روز میزبانی ازبکستان در تاشکند برگزار شد که در نهایت تیم اعزامی کشورمان با یک نشان نشان نقره، ۲برنز و ۲ عنوان پنجمی به کار خود خاتمه داد.

در وزن ۹۰- کیلوگرم ابوالفضل شجاعی در گام نخست جودوکاری از کشور میزبان را از پیش رو برداشت و سپس برابر حریفی تاجیکستانی به پیروزی دست یافت و در ادامه نماینده قزاقستان را شکست داد و در مرحله نیمه نهایی نیز جودوکار دیگری از کشور میزبان را شکست داد و راهی مبارزه پایانی شد و در دیدار پایانی به جودوکاری از قزاقستان باخت و به نشان نقره دست یافت.

رضا عزیزی در وزن ۹۰+ کیلوگرم بعد از برتری مقابل نماینده کشور میزبان، به جودوکار ازبکستانی باخت و در گروه شانس مجدد با برتری مقابل جودوکارانی از کشور میزبان و قزاقستان به نشان برنز دست یافت.

محمد مهدی راستگر دیگر نماینده کشورمان در این وزن پس از پیروزی برابر جودوکار قزاق، مغلوب حریفی از کشور میزبان شد. راستگر در جدول شانس مجدد ابتدا جودوکار قزاقستانی را از پیش رو برداشت و با قبول شکست برابر جودوکار کشور میزبان به به عنوان پنجمی بسنده کرد.

مارال مردانی در وزن ۷۰+ کیلوگرم با پیروزی برابر جودوکار کشور میزبان در جدول شانس مجدد به نشان برنز دست یافت.در وزن ۵۲- کیلوگرم دختران، فاطمه کمالی ابتدا حریف قرقیزستانی را از پیش رو برداشت و در دور دوم مغلوب جودوکار کشور میزبان شد. کمالی در جدول شانس مجدد ابتدا حریفی از ازبکستان را از پیش رو برداشت و در ادامه با قبول شکست برابر نماینده کشور قزاقستان به عنوان پنجمی رسید.محدثه حسینی دیگر نماینده کشورمان در این وزن در دور نخست مغلوب جودوکار کشور میزبان شد.

در وزن ۵۰- کیلوگرم امیر حسین یزدانی پس از استراحت در دور اول، مغلوب جودوکاری تاجیکستان شد. حسین سعیدی برجی در وزن ۵۵- کیلوگرم دور اول جودوکار ازبکستان را از پیش رو برداشت و دور دوم مغلوب حریف قزاق شد. در وزن ۶۶- کیلوگرم ابوالفضل طریفی پس از پیروزی برابر جودوکار تاجیکستانی، در دور دوم مغلوب حریفی از قزاقستان شد.

ر وزن ۷۳- کیلوگرم امیرحسین ملک حریف تاجیک را ایپون کرد و در ادامه مغلوب جودوکار قزاق شد. در وزن ۸۱- کیلوگرم علیرضا جعفرزاده ابتدا حریف ازبک را شکست داد و در مبارزه ای نزدیک که ۱۰ دقیقه به طول انجامید نتیجه را به جودوکار قزاق واگذار کرد.