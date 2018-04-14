جوان هرمزی قبل از رسیدن به درمانگاه جزیره هرمز فوت کرده بود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله غریب زاده جمعه شب در جمع خبرنگاران بیان داشت: در سه ماهه چهارم سال گذشته تا کنون 67 بیمار، از جزیره هرمز به بندرعباس توسط آمبولانس دریایی و هوایی منتقل شده اند.

غریب زاده گفت: از آنجاییکه استان پهناور هرمزگان دارای جزایر متعددی میباشد وجود آمبولانس دریایی بی شک یکی از اولویتهای دانشگاه علوم پزشکی است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر ، یک آمبولانس دریایی پیشرفته که با مشارکت خیرین ساخته شده است و یک آمبولانس دریایی به عنوان پشتیبان اقدام به اعزام بیماران واجد شرایط از جزایر (( هرمز ، لارک و قشم )) می کنند.

غریب زاده خاطرنشان کرد: ضمنا در مواقع لزوم علاوه بر این دو آمبولانس ، پیرو قرارداد منعقد شده با سپاه پاسداران ، در صورت ، در حال اعزام بودن و در حال ماموریت بودن آمبولانسهای دانشگاه ، از قایقهای سپاه برای اعزام فوری بیماران نیز استفاده می شود.

خرید سه دستگاه آمبولانس دریایی پیشرفته جهت اضافه شدن به ناوگان اورژانس استان

غریب زاده با اشاره به اهمیت وجود آمبولانس دریایی در استان خاطر نشان کرد : دانشگاه علوم پزشکی به محض افتتاح آمبولانس دریایی جدید ، بستن قرارداد جهت خرید سه آمبولانس دریایی پیشرفته دیگر را در دستور کار خود قرار داد و امیدواریم تا قبل از پایان سال جاری به چرخه خدمت وارد گردند.

معاون درمان دانشگاه ضمن ابراز تاسف و تالم به دلیل فوت جوان هرمزی در تصادف رخ داده عنوان کرد: پیرو مدارک موجود ، مصدوم قبل از رسیدن به درمانگاه فوت نموده و فوت وی، ارتباطی به نبود آمبولانس دریایی نداشته است ، کما اینکه جهت اعزام مصدوم دیگر ، هماهنگی های لازم به سرعت انجام شد و بیمار مذکور به بیمارستان شهید محمدی اعزام شده و اقدامات درمانی در حال انجام است .