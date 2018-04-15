تداوم همکاری های ایران و اتریش در حوزه آموزش و پژوهش پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر باقر لاریجانی در سفر به اتریش با بیان اینکه همکاری های ایران و اتریش سابقه طولانی دارد، گفت: در حوزه های مختلف مرتبط با آموزش و پژوهش، نوآوری و همچنین ارائه خدمات، ظرفیت های زیادی وجود دارد تا کشورهای ایران و اتریش بتوانند، همکاری های قبلی خود ارتقا دهند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه همکاری های ایران و اتریش در حوزه آموزش و پژوهش تداوم خواهد داشت، تاکید کرد: ظرفیت های پژوهشی کشور اتریش به علت ارتباطاتی که با کشورهای EU داشته و همچنین برنامه ریزی هایی که برای سال ۲۰۲۰ کرده است، مناسب است.

وی افزود: با توجه به راهنمایی های وزارت خارجه و سفیر ایران در اتریش، مسیر همکاری های مشترک با این کشور را ادامه خواهیم داد.

لاریجانی با بیان اینکه با توجه به اجرای طرح تحول نظام سلامت در کشور، برای کمک به بیماران و ارتقای وضعیت سلامت در کشورمان نیاز به منابع و استفاده از تجربیات بیشتری در دوره های مختلف پیش بینی شده است، تاکید کرد: ما توانستیم در زمینه آموزشی با دانشگاه های مختلف اتریش زمینه همکاری های گوناگون در حوزه علوم پزشکی را ایجاد کنیم.

معاون آموزشی وزارت بهداشت درخصوص زمینه همکاری در حوزه پژوهش با کشور اتریش گفت: ظرفیت های پژوهشی کشور اتریش به علت ارتباطاتی که با کشورهای EU (اتحادیه اروپا) داشته و همچنین برنامه ریزی هایی که برای سال ۲۰۲۰ کرده است، مناسب بوده و می توان زمینه تحقیقات مشترک با این کشور را دنبال کرد.