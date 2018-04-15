«دنیا به اضافه من» را از رادیو نمایش بشنوید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، سریال رادیویی «دنیا به اضافه من» را سحر خرامیده نوشته و داستان آن درباره زوج جوانی است که در زندگی خود با مشکلاتی روبه رو می شوند و تلاش دارند تا با فاصله گرفتن از یکدیگر ، مشکلات را حل کنند اما ... .

در این نمایش رادیویی هنرمندانی چون مهدی نمینی مقدم، زهره مجابی، علی اصغر دریایی، احمد لشینی، محمد سعید سلطانی، علی زرینی، بهناز بستان دوست، سیما خوش چشم، نگین خواجه نصیر، مهدی گیاهی و دیگر بازیگران اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش می پردازند.

«دنیا به اضافه من» به کارگردانی رامین پورایمان، صدابرداری پیروز صدرایی و افکت نرگس موسی پور ساعت ۱۵:۱۵ از رادیو نمایش پخش می شود.