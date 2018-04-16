جواد عزتی به «ما همه با هم هستیم» پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که فیلمبرداری «ما همه با هم هستیم» به کارگردانی کمال تبریزی از یک هفته قبل آغاز شده است جواد عزتی به عنوان یکی دیگر از بازیگران به این فیلم اضافه شد.

«ما همه با هم هستیم» رکورددار حضور تعداد بازیگران سرشناس در کنار یکدیگر است و جواد عزتی سی و هشتمین بازیگری است که به این فیلم پیوسته است.

داستان «ما همه با هستیم» در بستری کمدی روایت می‌شود و مهران مدیری، محمدرضا گلزار، مهناز افشار، ویشکا آسایش، هانیه توسلی، پژمان جمشیدی، مانی حقیقی، سروش صحت، حسن معجونی، مهران غفوریان، نادر فلاح، سیروس گرجستانی، محمدعلی شادمان، رضا ناجی، سیاوش چراغی‌پور، سام نوری، فرزین محدث، بهادر مالکی، یداله شادمانی، محمدمهدی حسینی نیا، شیرین آقاکاشی، بهزاد قدیانلو، اشپیتیم آرفی، لیدا فتح‌اللهی، شیوا بلوچی، دانیال کاظمی بازیگرانی هستند که پیش از این حضورشان در این فیلم اعلام شده بود.

رضا میرکریمی تهیه‌کنندگی این فیلم پربازیگر را برعهده دارد.