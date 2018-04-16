به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر بوشهر، کیوان هاشم زاده در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی شورا با بیان اینکه امروز به عنوان هر ایرانی یک وظیفه ملی داریم در زمان هشت سال دفاع مقدس اسحله دست گرفتن و دفاع از میهن وظیفه ملی بود امروز هیچ چیزی بالاتر از ایجاد کار و اشتغال یک وظیفه ملی نیست.

وی افزود: هر روز جوانان زیادی جهت اشتغال به ما مراجعه می کنند و ما شرمنده آنها هستیم که نمی توانیم برای آنها کاری انجام دهیم، نبود اشتغال پایدار و امنیت شغلی بسیاری از افراد جامعه را تهدید می کند و زمینه ایجاد آسیب های اجتماعی در جامعه می شود که در نهایت زمینه گسترش ناهنجاری ها را فراهم می کند.

هاشم‌زاده خاطرنشان کرد: می‌شود به سهم خود با کمترین امکانات قدم های هر چند اندک در این زمینه برداشت و شهرداری را در حالی که با مسائل و مشکلات زیادی مواجه است به این موضوع مهم ورود داد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در ادامه افزود: با هدف حمایت و ایجاد اشتغال می توانیم در برخی نقاط در شهر برای راه اندازی کار و اشتغال جوانان یا بانوان سرپرست خانوار یا بد سرپرست مکان های اختصاص دهیم و گام های هر چند کوچک در جهت ایجاد کار و اشتغال برداریم و الگویی باشد برای سایر دستگاه های دولتی و غیر دولتی.

هاشم زاده با بیان اینکه قطعه زمینی متعلق به شهرداری (محل سابق نمایشگاه بین المللی استان) وجو د دارد که با غرفه بندی آن می شود تبدیل به یک مکان کارآفرینی و خوداشتغالی تبدیل کرد و با اولویت بندی که صورت می گیرد به افراد جویای کار جهت راه اندازی شغل و حرفه واگذار شود.

وی در ادامه با توجه به اتمام قرارداد پیمانکار فضای سبز شهر بوشهر و با قدردانی از زحمات سازمان سیما و منظر شهرداری که زحمات زیادی می کشند اظهار داشت: ضرورت دارد بخش خصوصی در فضای سبز ما ورود پیدا کند و طبق قانون هر چه سریعتر مناقصه انتخاب پیمانکار فضای سبز شهر بوشهر برگزار شود.

هاشم زاده در پایان گفت: راه اندازی مرکز اورژانس در محلات جنوبی یکی از خواسته های جدی مردم این محلات است که ضرورت دارد با قید فوریت این امر در دستور کار قرار گیرد زیرا هم اکنون این موضوع بلاتکلیف بوده و ممکن است که جان مردم عزیز محلات جنوبی با خطر مواجه شود.