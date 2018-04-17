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۲۸ فروردین ۱۳۹۷، ۹:۱۸

در جلسه علنی امروز صورت گرفت؛

موافقت مجلس با کلیات طرح اصلاح «قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴»

موافقت مجلس با کلیات طرح اصلاح «قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴»

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴‌ قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت و بعد از توضیحات طراحان و نماینده دولت، کلیات آن به تصویب رسید.

این طرح در پی قرائت گزارش نظارتی هفته گذشته کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه شده است که در آن، به عملکرد ضعیف دولت در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای تنها یک چهارم از احکام این قانون اشاره شده بود.

این طرح در ۹ ماده ارائه شده و کلیات آن با ۱۲۸ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید و نمایندگان وارد بررسی جزئیات آن شدند.

کد مطلب 4273054

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