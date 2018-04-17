به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴‌ قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت و بعد از توضیحات طراحان و نماینده دولت، کلیات آن به تصویب رسید.

این طرح در پی قرائت گزارش نظارتی هفته گذشته کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه شده است که در آن، به عملکرد ضعیف دولت در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای تنها یک چهارم از احکام این قانون اشاره شده بود.

این طرح در ۹ ماده ارائه شده و کلیات آن با ۱۲۸ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید و نمایندگان وارد بررسی جزئیات آن شدند.