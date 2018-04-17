بدافزار اینترنت اشیا آمد/ هشدار برای نفوذ به دوربین های مداربسته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری، « نرم افزار مخرب میرای» مرتبط با بات نت Reaper به روترهای خانگی، تلویزیون‌ها، DVR ها و دوربین‌های مدار بسته نفوذ می‌کند و به بدافزار «اینترنت اشیا» معروف است.

برمبنای گزارش سایت Recorded Future این نمونه کشف شده از بدافزار Mirai که از اواخر ژانویه ۲۰۱۸ به برخی از سازمان های مالی حمله کرده و بیش از ۱۳ هزار دستگاه اینترنت اشیا (IoT ) را به مخاطره انداخته، موجب رخ دادن حمله DDoS (دیداس) در سازمان های مالی شده است.

محصولات آسیب پذیری که مورد حمله بات نت Mirai قرار گرفته اند شامل AVTECH، Dahua Technology Co، GoAhead، Linksys، MikroTik، Samsung، Synology، TP-Link و Ubiquity می شوند.

کارشناسان امنیتی به کاربران دستگاه های IoT پیشنهاد می کنند که برای کاهش خطرات مرتبط با این بدافزار، این توصیه ها را در نظر بگیرید:

۱- کلمات عبور پیش فرض تنظیم شده برای دستگاه را تغییر دهید.

۲- Firmware دستگاه های خود را به روزرسانی کنید.

۳- برای دوربین‌های IP و سیستم‌های مشابه آن که نیاز به دسترسی از راه دور دارند، VPN تهیه کنید.

۴- سرویس‌های غیرضروری (همانند Telnet و ...) را غیرفعال کنید و پورت‌هایی را که دستگاه IoT به آن نیاز ندارد، ببندید.

در حمله نمونه‌ای از بدافزار میرای به اینترنت اشیا در سال ۹۵ ، بسیاری از این ابزارها از پسوردهای ساده یا حتی پسوردهای انتخاب‌شده کارخانه استفاده می‌کرده‌اند.

گفته می‌شود در این حمله، حدود ۱۰۰ هزار تلاش برای ورود به دستگاه‌های آسیب‌پذیر از یکهزار و هشتصد IP مختلف در ۱۲ روز صورت گرفت. ۶۴ درصد این IPها به چین، ۱۳ درصد به کلمبیا، ۶ درصد به کره جنوبی و همچنین ۶ درصد به ویتنام تعلق داشته است.

محققان شرکت امنیت سایبری Dr.web بهمن ماه ۱۳۹۶ موفق به کشف نوعی تروجان ویندوزی شدند که تنها با هدف کمک به هکرها در انتشار بدافزار Mirai طراحی شده بود.