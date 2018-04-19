به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش با تاکید بر تمرکز ارتش در استفاده از تجیهزات نظامی تولید داخل، گفت: یکی از برنامه‌هایی که داریم همانطور که مقام معظم رهبری تاکید فرمودند، بهره‌گیری از صنایع داخلی است.

وی با اشاره به اینکه تانک «کرار» از جمله تانک‌های پیشرفته ساخت داخل است که توسط دانشمندان ایرانی در وزارت دفاع و با مشارکت نیروهای مسلح کشور طراحی و ساخته شده است، ادامه داد: در سال جاری نیز مقدمات ورود تانک کرار به چرخه دفاعی کشور را فراهم می‌کنیم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: شعار "ارتش فدای ملت" ریشه در شعور همه ارتشی‌ها دارد و الحمدلله همه پایبند هستیم. در تمام مسائلی مانند سیل، زلزله و حوادث غیرمترقبه ارتش جمهوری اسلامی ایران تحت فرمان مقام معظم رهبری حضور فعال پیدا می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: بارزترین نمونه‌ای که ارتش در حوادث غیرمترقبه حضور یافت و ملت ایران نیز گواه آن بودند، حضور ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار مردم زلزله زده غرب کشور بود که در کنار برادران خوب پاسدار آنچه در توان‌مان بود را در طبق اخلاص گذاردیم تا ملت بزرگوار ایران احساس آرامش و امنیت کنند که الحمدلله همیشه این روحیه در ارتش جاری و ساری است.