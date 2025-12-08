آغاز عملیات اجرایی خط B مترو قم خبر خوشایند برای شهروندان است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید اخوان ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با استقبال از آغاز عملیات اجرایی خط B مترو، گفت: شروع این خط خبری خوشایند برای شهروندان است، زیرا از ابتدا نسبت به خط A اهمیت بیشتری داشته و اجرای آن نیاز اصلی حمل‌ونقل شهری محسوب می‌شود.



وی افزود: خط B مترو در واقع ستون فقرات شبکه حمل‌ونقل ریلی شهر قم است و بهره‌برداری سریع از آن، دسترسی شهروندان به مسیرهای اصلی و پرتردد شهر را تسهیل خواهد کرد و قطعاً برای مردم خیر و برکت به همراه دارد.



عضو شورای اسلامی شهر قم در خصوص تأمین منابع مالی پروژه تأکید کرد: نباید صرفاً به انتشار اوراق مشارکت اتکا کرد و باید از ظرفیت منابع غیرنقدی نیز بهره‌گیری شود. همچنین مطالبه‌گری برای بودجه سال ۱۴۰۵ باید از هم‌اکنون آغاز شود تا روند تأمین اعتبار پروژه با وقفه مواجه نشود.



وی پیشنهاد داد: فاز دوم پروژه نیز همزمان با فاز اول آغاز شود تا مسیرهای اصلی و پرتردد شهر شامل خیابان صدوق، خیابان امام، مسیر منتهی به حرم مطهر و بلوار خداکرم به شبکه ریلی متصل گردد و پوشش حمل‌ونقلی شهر به شکل یکپارچه تقویت شود.



اخوان با اشاره به وضعیت بودجه شهرداری گفت: درآمدهای این نهاد هنوز به طور کامل محقق نشده و در چنین شرایطی نباید در هزینه‌کردها دچار افراط یا تفریط شویم و اولویت اصلی باید رسیدگی به امور شهری و پروژه‌های زیرساختی باشد.



وی افزود: برگزاری اردوهای فرهنگی اساساً جزو وظایف ذاتی شهرداری نیست و موسساتی که قرار است از بودجه استفاده کنند، اغلب وابسته به نهادهای مشخصی هستند و منابع و متولی خود را دارند؛ بنابراین هزینه‌کرد شهرداری در این حوزه اولویت ندارد.



عضو شورای اسلامی شهر قم تأکید کرد: با توجه به محدودیت منابع مالی، مدیریت شهری باید تمرکز خود را بر تکمیل پروژه‌های زیرساختی و خدمات شهری بگذارد و از پرداخت به فعالیت‌هایی که بودجه مستقل دارند، خودداری کند.



وی اظهار داشت: با اجرای منظم و باکیفیت خط B مترو و بهره‌گیری صحیح از منابع، می‌توان روند توسعه حمل‌ونقل عمومی شهر را بیمه کرد و رضایتمندی شهروندان را افزایش داد، بدون آنکه بودجه شهرداری تحت فشار غیرضروری قرار گیرد.