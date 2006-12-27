شرایط ورود گردشگران چینی به ایران تسهیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد شریف ملک ‌زاده در مراسم امضای یادداشت تفاهم تسهیل ورود گردشگران چینی به ایران گفت:‌ چین را باید کانون جنبش در صنعت گردشگری منطقه آسیا بدانیم. نگرش چین به صنعت گردشگری ، نگرشی خاص و تفکیک شده است، از این رو ، این کشور از نظر تفاهم و تسهیل ورود گردشگران برای ایران بسیار مهم است.

وی تصریح کرد: در تیرماه 1379 تفاهمنامه ‌ای 5 ساله میان دو سازمان ملی جهانگردی چین و سازمان ایرانگردی و جهانگردی جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید که تیرماه امسال این قرارداد پایان یافت و سازمان میراث ‌‌فرهنگی ،‌ صنایع ‌دستی و گردشگری ایران برای تمدید آن اعلام آمادگی کرد.

وی افزود: از سویی ، باتوجه به اهمیتی که بازار چین برای ایران دارد و تصمیم اخیر این کشور برای انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری سازمان میراث ‌فرهنگی ، صنایع ‌دستی و گردشگری برنامه‌های مدونی را ترتیب داده تا با فعال کردن بخش خصوصی و نیز برنامه‌ ریزیها و هماهنگی‌ های لازم با سفارتخانه ایران در این کشور، تعاملات مناسبی را به خصوص در زمینه گردشگری میان دو کشور برقرار کند.

ملک ‌زاده تاکید کرد:‌ چین تفاهم و تعاملات بسیاری را در حوزه ‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران دارد که یکی از مسائل بسیار مهم در این زمینه، صنعت گردشگری است و امیدواریم در جلسه امروز این موضوع محقق شود.

وی گفت:‌ یکی از مسائل موجود برای سفر ایرانیان به چین ، نداشتن اطلاعات مناسب از دفاتر و خدمات گردشگری این کشور است. در این تفاهمنامه مقرر شد دو طرف فهرست دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی خود را به یکدیگر ارائه دهند تا پس از این، فعالیت‌های جدی‌تری را البته با هدف کاهش هزینه‌‌های سفر پیگیری کنند و از سویی، اگر پیشنهاداتی برای تسهیل ورود گردشگران ایرانی به چین دارند ارائه کنند تا مورد استفاده قرار گیرد.

ملک ‌زاده خاطرنشان کرد: سفارت ایران در چین نیز باید تسهیلات ویژه ‌ای را به گردشگران ایرانی در چین ارائه دهد تا بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.

وی در خصوص مسلط نبودن راهنمایان ایرانی به زبان چینی ، گفت:‌ تربیت راهنمایانی که به زبان چینی مسلط باشند ، آن هم هنگامی که یادگیری زبان انگلیسی برای چینی‌ها بسیار مشکل است ، اهمیت بسزایی دارد به ‌همین دلیل ، چند مرکز فعال آموزشی در ایران در حال برنامه ‌ریزی برای آموزش زبان چینی به راهنمایان هستند که امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم تورهای مناسبی را با راهنمایان مسلط به زبان چینی ر‌اه ‌اندازی کنیم.