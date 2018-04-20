به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی سرمربی ذوب آهن که در نیم فصل دوم لیگ برتر نتایج درخشانی با این تیم گرفت و توانست ذوبی ها را به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا هم برساند، هنوز پاسخ مثبتی به تمدید قراردادش با ذوب آهن نشان نداده است.

سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب آهن از تلاش برای مذاکره با امیر قلعه نویی خبر داد. آذری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: من با قلعه نویی صحبتهایی در تاشکند داشتم. نامه کتبی و رسمی ادامه همکاری با قلعه نویی را هم زده ایم و رسما برنامه او را مطالبه کرده ایم.

مدیرعامل ذوب آهن تاکید کرد: فکر می کنم بعد از بازی با نفت در لیگ برتر و قبل از دیدارهای آسیایی با استقلال، جلسه نهایی انجام شود. دوست داریم که قلعه نویی در ذوب آهن بماند.