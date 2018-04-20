واکنش اصفهانیان به اشتباهات داوری در لیگ دسته اول

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون اصفهانیان درباره اعتراض باشگاه های لیگ دسته اولی به اشتباهات داوری گفت: ما جلسات مختلفی را در فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با کمیته ها داشته ایم. حساسیت مسابقات زیاد است و برد و باخت باعث سقوط و صعود تیم ها می شود.

وی افزود: با این حال فشردگی مسابقات در چیدمان داوری خیلی موثر است. لیگ برتر، دسته اول و دسته دوم حساسیت زیادی دارند. همین هفته ۱۰ داور و کمک داور ما خارج از کشور قضاوت دارند. تمام این مسائل را سنجیده ایم و روی جوانب مختلف، نظارت کامل داریم. تلاشمان این است از داورانی که می توانند درست عمل کنند، استفاده کنیم.

رئیس کمیته داوران با بیان اینکه اشتباهات داوری عمدی نیست، گفت: بارها پیش آمده که داوران را جابجا کنیم تا مشکلی پیش نیاید ولی این مسائل هست و ما هم آنرا قبول داریم. سعی می کنیم این اشتباهات را کمتر کنیم.