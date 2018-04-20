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۳۱ فروردین ۱۳۹۷، ۱۷:۳۷

واکنش اصفهانیان به اشتباهات داوری در لیگ دسته اول

واکنش اصفهانیان به اشتباهات داوری در لیگ دسته اول

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال می‌گوید فشردگی مسابقات در چینش داوری‌ها تاثیرگذار بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون اصفهانیان درباره اعتراض باشگاه های لیگ دسته اولی به اشتباهات داوری گفت: ما جلسات مختلفی را در فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با کمیته ها داشته ایم. حساسیت مسابقات زیاد است و برد و باخت باعث سقوط و صعود تیم ها می شود.

وی افزود: با این حال فشردگی مسابقات در چیدمان داوری خیلی موثر است. لیگ برتر، دسته اول و دسته دوم حساسیت زیادی دارند. همین هفته ۱۰ داور و کمک داور ما خارج از کشور قضاوت دارند. تمام این مسائل را سنجیده ایم و روی جوانب مختلف، نظارت کامل داریم. تلاشمان این است از داورانی که می توانند درست عمل کنند، استفاده کنیم.

رئیس کمیته داوران با بیان اینکه اشتباهات داوری عمدی نیست، گفت: بارها پیش آمده که داوران را جابجا کنیم تا مشکلی پیش نیاید ولی این مسائل هست و ما هم آنرا قبول داریم. سعی می کنیم این اشتباهات را کمتر کنیم.

کد مطلب 4276133

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