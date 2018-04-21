تعداد خانه عالم در زنجان کافی نیست

حجت‌الاسلام فیروز علی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت خانه عالم در شهرستان زنجان اشاره کرد و افزود: در شهرستان زنجان تنها ۱۰ خانه عالم وجود دارد.

وی بابیان اینکه این تعداد خانه عالم در شهرستان زنجان کافی نیست، اظهار کرد: بر اساس سیاست سازمانی باید در روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار روحانی مستقر شود که در این میان ۱۰۰ روستای شهرستان زنجان بالای ۲۰۰ خانوار است که تنها ۱۰ درصد از این روستاها خانه عالم دارند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان بابیان اینکه وجود خانه عالم در روستاهای شهرستان زنجان نیاز است، گفت: ظرفیت لازم برای احداث خانه عالم وجود دارد ولی باید اعتبار لازم به این امر از سوی دولت اختصاص یابد.

خسروی تأکید کرد: آسیب زدایی از اجتماع نقش بسیار مهمی برای روحانیون است و خوشبختانه در روستاهایی که روحانی مستقر بوده آسیب‌های اجتماعی هم به‌تبع کم بوده است و در حال حاضر دو خانه عالم در روستای رامین و ولیدر در حال ساخت است و یک خانه عالم هم در نیمه شعبان افتتاح می‌شود که تعداد خانه‌های عالم در شهرستان زنجان به ۱۳ مورد افزایش می‌یابد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان تصریح کرد: هدف از ایجاد و ساخت خانه‌های عالم ترویج فعالیت‌های دینی و مذهبی است.

خسروی در خصوص توسعه خانه های عالم در شهرستان زنجان، گفت: خانه عالم ظرفیت مهمی در راستای توسعه و گسترش کمی و کیفی برنامه‌های سازمان تبلیغات اسلامی است و ایجاد خانه عالم و استقرار روحانی در روستاها بسیار مهم است.

وی یادآور شد: توجه به احداث خانه‌های عالم خود یک مؤلفه مهم در توسعه فعالیت‌های فرهنگی و دینی است و باید خانه های عالم توسعه یابد.