کسب مدال طلا توسط دو و میدانی کار قمی در لیگ طلایی

علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مرحله اول رقابت‌های لیگ طلایی دو و میدانی کشور در سال ۹۷ در پیست مجموعه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد و حاصل حضور دو و میدانی کاران قمی در این مرحله کسب یک مدال طلا در ماده ۴۰۰ متر بود.

وی افزود: رضا ملک‌پور، دو و میدانی کار قمی در مسابقات لیگ طلایی در ماده ۴۰۰ متر روی پیست رفت و در حالی که ۲ دو و میدانی کار از آذربایجان غربی در تعقیب وی بودند، توانست با زمان ۵۴ ثانیه و یک صدم ثانیه به مقام نخست دست پیدا کند.

رئیس هیئت دو و میدانی استان قم گفت: ملک پور که سال گذشته هم در میادین داخلی و هم بین المللی عملکرد موفقی داشت به دنبال ارتقای رکورد خود برای حضور در مسابقات آینده است و با توجه به این که وی یک دو و میدانی کار جوان است می‌توانیم به آینده روشن و حضور وی در تیم ملی خوشبین باشیم.

رضایی بیان داشت: ملک پور در بازی‌های داخل سالن آسیا که بهمن ماه سال ۹۶ در تهران برگزار شد به عنوان عضو ذخیره تیم دو ۴ در ۴۰۰ متر ایران در ترکیب تیم ملی حاضر بود و شاید اگر در مرحله انتخابی کمی خوش شانس بود و به دلیل یک اتفاق غیر مترقبه در پیست از حریفانش عقب نمی‌افتاد عضو ثابت تیم ملی در مسابقات آسیایی داخل سالن می‌شد.

وی عنوان کرد: علاوه بر رضا ملک پور، چند دو و میدانی کار جوان قمی در مواد مختلف در حال تمرین و آماده سازی هستند و امیدواریم پس از سال فوق العاده ای که در دو و میدانی قم سپری شد سال ۹۷ سال پرمدال تری برای ورزش استان باشد.