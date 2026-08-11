به گزارش خبرنگار مهر، سعید قدیمی ظهر سه شنبه با حضور در شهرستانهای هوراند و اهر، ضمن بازدید میدانی از پایگاههای اورژانس، وضعیت امکانات و ظرفیتهای عملیاتی این شهرستان را بررسی و بر پیگیری نیازهای اساسی حوزه فوریتهای پزشکی منطقه تأکید کرد.
بازدید از پایگاههای اورژانس
در جریان این سفر، قدیمی از پایگاههای اورژانس مجیدآباد و پایگاه شهری هوراند و همچنین پایگاه سامبران شهرستان اهر بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند فعالیت این پایگاهها، وضعیت تجهیزات و امکانات و همچنین مسائل و نیازهای نیروهای عملیاتی قرار گرفت.
رئیس اورژانس آذربایجان شرقی در این بازدیدها، بر ضرورت تقویت زیرساختها و امکانات پایگاههای اورژانس، بهویژه در مناطق کمبرخوردار و دورافتاده، تأکید کرد.
تحویل آمبولانس جدید به اورژانس هوراند
در ادامه این برنامه، یک دستگاه آمبولانس جدید به اورژانس شهرستان هوراند تحویل داده شد.
این اقدام در راستای تقویت ناوگان عملیاتی اورژانس و افزایش توان پاسخگویی به مأموریتهای فوریتهای پزشکی در شهرستان هوراند انجام شد و میتواند در ارتقای کیفیت و سرعت خدماترسانی به مردم منطقه مؤثر باشد.
پیگیری تجهیز پایگاه آقبراز و پد بالگرد هوراند
همچنین در جلسهای با حضور مسئولان شهرستان، موضوعات و نیازهای حوزه اورژانس هوراند مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
تجهیز پایگاه اورژانس آقبراز، پیگیری موضوع پد بالگرد اورژانس هوراند و تأمین نیروی انسانی عملیاتی مورد نیاز شهرستان از مهمترین محورهای مطرحشده در این جلسه بود.
قدیمی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای امدادی در شهرستان هوراند، بر پیگیری مسائل مطرحشده و تلاش برای رفع کمبودهای موجود در چارچوب ظرفیتها و امکانات استان تأکید کرد.
وی همچنین تأمین نیروی انسانی مورد نیاز پایگاههای اورژانس را یکی از الزامات افزایش توان عملیاتی و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان عنوان کرد.
پیگیری جدی مطالبات اورژانس هوراند با همراهی نماینده مردم
در این برنامه، بهنام رضوانی، نماینده مردم شهرستانهای کلیبر، هوراند و خداآفرین در مجلس شورای اسلامی، حضور داشت و در کنار رئیس اورژانس آذربایجان شرقی، مسائل و مطالبات حوزه فوریتهای پزشکی شهرستان هوراند را مورد پیگیری قرار داد.
پیگیری تجهیز پایگاه آقبراز، موضوع پد بالگرد هوراند و رفع کمبود نیروی انسانی عملیاتی از جمله موضوعاتی بود که با حضور و همراهی نماینده مردم منطقه مورد بررسی قرار گرفت.
رضوانی با توجه به اهمیت خدمات اورژانس پیشبیمارستانی در مناطق وسیع و کوهستانی حوزه انتخابیه، بر ضرورت توجه به نیازهای زیرساختی و تجهیزاتی اورژانس شهرستان هوراند و تقویت ظرفیتهای امدادی منطقه تأکید کرد و در خصوص پیگیری مسائل مطرحشده در سطح استانی و ملی اعلام آمادگی کرد.
در این نشست همچنین علیرضا ابراهیمی، سرپرست فرمانداری شهرستان هوراند، و مهندس مرادپور، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان هوراند، حضور داشتند و در خصوص مسائل، نیازها و مطالبات حوزه اورژانس شهرستان به بحث و تبادل نظر پرداختند.
مسئولان شهرستان نیز بر ضرورت تقویت امکانات و زیرساختهای اورژانس هوراند و تسریع در روند پیگیری نیازهای این حوزه تأکید کردند.
این سفر و بازدید با هدف بررسی میدانی وضعیت پایگاههای اورژانس، شناسایی کمبودها و پیگیری مطالبات و نیازهای حوزه فوریتهای پزشکی شهرستان هوراند انجام شد و بر تداوم همکاری و هماهنگی میان اورژانس استان، مسئولان شهرستان و نماینده مردم منطقه برای ارتقای خدمات اورژانس پیشبیمارستانی تأکید شد.
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