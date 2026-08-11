اینفانتینو برای کمک به مکزیک شرط گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه انتخابات ریاست فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، ادعایی جنجالی درباره جیانی اینفانتینو مطرح شده است؛ بر اساس این ادعا که روزنامه AS اسپانیا مطرح کرده است رئیس فیفا به فدراسیون فوتبال مکزیک وعده داده در صورت حمایت علنی این کشور از ادامه ریاست او، برای جدایی مکزیک از کونکاکاف و پیوستن این کشور به کونمبول کمک خواهد کرد.

این ادعا در حالی مطرح شده که فدراسیون فوتبال مکزیک در روزهای اخیر به‌طور علنی از اینفانتینو حمایت کرده است؛ موضوعی که با موضع انتقادی کونکاکاف نسبت به رئیس فیفا تفاوت دارد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، انتقال مکزیک از کونکاکاف به کونمبول می‌تواند در صورت ادامه اختلافات میان فدراسیون مکزیک و برخی اعضای کونکاکاف مورد بررسی قرار گیرد. با این حال، این موضوع در حال حاضر در حد ادعا و گمانه‌زنی است و هیچ تصمیم رسمی درباره تغییر کنفدراسیون مکزیک اعلام نشده است.

این ادعا در شرایطی مطرح شده که اینفانتینو در ماه‌های اخیر با انتقادهای گسترده‌ای از سوی برخی کنفدراسیون‌ها مواجه شده و در مقابل، مکزیک و آرژانتین حمایت خود را از رئیس فیفا اعلام کرده‌اند.