مصدومیت امیرحسین فیروزپور در تمرین تیم ملی کشتی آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین فیروزپور در جریان تمرینات تیم ملی کشتی آزاد بر اثر برخورد ضربه به ناحیه چشم دچار مصدومیت شد. در پی این اتفاق، اطراف چشم این کشتیگیر دچار کبودی شده است، اما مصدومیت فیروزپور جدی نیست و مشکل خاصی برای ادامه فعالیت او ایجاد نخواهد کرد و انتظار میرود این کبودی طی روزهای آینده برطرف شود.
فیروزپور در رقابتهای انتخابی تیم ملی در وزن ۹۲ کیلوگرم موفق شد محمدمبین عظیمی را شکست دهد و صاحب دوبنده تیم ملی برای حضور در مسابقات جهانی شود.
این کشتیگیر سال گذشته نیز در رقابتهای جهانی موفق به کسب مدال برنز شده بود.
نظر شما