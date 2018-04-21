زمین های شهرک برق و فناوری کهناب قابل واگذاری به متقاضیان است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان؛ فرامرز نیک سرشت ، شرایط و نحوه واگذاری زمین در شهرک برق و فناوری کهناب زنجان را اعلام کرد و افزود: متقاضیان واجد شرایط با طی مراحل واگذاری می توانند با هماهنگی شرکت شهرکهای صنعتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نسبت به دریافت زمین و فعالیت در این شهرک اقدام نمایند.

وی با بیان اینکه متقاضیان در ابتدا می بایست مجوز فعالیت خود را از طریق دستگاه های متولی حوزه برق و فناوری استان دریافت نمایند، افزود: چنانچه متقاضیان از طریق سایت «بهین یاب» بصورت الکترونیکی برای دریافت مجوز اقدام کنند می توانند ظرف مدت ۵ روز کاری مجوزفعالیت خود را اخذ کنند.

معاون استاندار زنجان شرایط پرداخت هزینه خرید زمین در این اراضی را بصورت ۳۰ درصد نقد و ۷۰ درصد اقساط ۳۰ ماهه عنوان کرد و گفت: یکی از شرایط بهره مندی از تسهیلات بانکی، ثبت نام در سامانه بهین یاباست و باقی شرایط منوط به احراز در کمیته های مربوطه است.

نیک سرشت همچنین با اشاره به اینکه متراژ قطعات زمین متناسب با طرح متقاضیان قابل واگذاری خواهد بود، ادامه داد: قطعات زمین در شهرک کهناب در متراژهای بیش از ۲ هزارمترمربع نیز قابل واگذاری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان خاطرنشان کرد: شهرک کهناب از مزیت هایی همچون همگن بودن صنایع، تخصصی بودن شرکت های فعال، دسترسی به جاده ها و راه های مواصلاتی و زیرساخت هایی همچون آب و برق برخورداراست.