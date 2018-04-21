کلانتری استعفای کاوه مدنی را پذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن پذیرش استعفای کاوه مدنی معاون سابق آموزش و پژوهش این سازمان، خطاب به وی نوشت:

با سلام، به اطلاع می رساند که با تاثر و اندوه فراوان به دلیل عدم رضایت والدین گرانقدرتان که خود سال ها در خدمت صنعت آب و برق کشور بودند برای ادامه خدمت در سازمان حفاظت محیط زیست، به دلیل برخی تنگ نظری های موجود در کشور ناچارا استعفای شما را پذیرفتم.

جنابعالی در ۶ ماهی که عهده دار مسئولیت در سازمان بودید عملا نشان دادید که با توجه به پشتوانه علمی بی نظیر، پشتکار ستودنی، رفتار مردمی، خلاقیت و ابتکار، عدم توجه به مشکلات مالی و تدارکاتی و با مشارکت مردمی چگونه می توان در راستای خدمت به مردم و کشور بدون هیچگونه چشمداشتی خدمت کرد و بیهوده نبود که در سن کم به مقام جوانترین استاد تمام یکی از دانشگاه های اروپای غربی نائل شدید.

شما با روحیه مثبت و به دور از یاس و نا امیدی، پذیرای افکار عموم مردم و صاحب نظران بودید، و هیچوقت از یاد پرسنل سازمان محیط زیست و مردم فراموش نخواهید شد. ازسویی مطمئن هستم با توجه به توانمندی های چشمگیر و شایسته و بلوغ فکری طرز تفکرتان و اعتقاد راسخ به منافع ملی کشور؛ کمک به مردم این سرزمین را در هر کجا که باشید دریغ نخواهید نمود.

در آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزونتان باقی می مانیم.