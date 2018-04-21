به گزارش خبرگزاری مهر، وقتی تیم فوتبال بارسلونا در واندا متروپولیتانو فینال جام حذفی را برگزار کند عثمانه دمبله و فلیپه کوتینیو گران‌قیمت‎ترین خریدهای باشگاه بارسلونا این شانس را دارند تا اولین قهرمانی با لباس این تیم را به دست آورند.

اگر بارسا در این دیدار برنده باشد این قهرمانی برای بازیکنانی مانند پائولینیو، نلسون سمدو، یری مینا و سرمربی‎شان ارنستو والورده هم اولین عنوان قهرمانی خواهد بود. هرچند که در فینال مقابل سویا بیشترین نگاه‌ها به کوتینیو و دمبله است تا بدرخشند و کار بارسا برای رسیدن به قهرمانی را آسان کنند.

تیم کاتالانی برای این دو بازیکن روی هم ۲۸۰ میلیون یورو پرداخته است و بسته به جام‌هایی که کسب می‎کنند شاید مجبور شود ۲۵ میلیون یورو دیگر هم پرداخت کند. مخصوصا برای کوتینیو که عملکرد خوبی هم تا اینجای کار داشته است.

هماهنگ شدن کوتینیو با سرعت خوبی پیش می‎رود و با وجود این که هنوز نتوانسته مانند بهترین‌های بارسا کار کند، توانسته به خوبی از پس وظایفش بربیاید.

هرچند داستان دمبله متفاوت است. او تا به حال نتوانسته انتظارات را برآورده کند. در اولین بازی‌ها برای بارسا او با مصدومیت مواجه شد و این قدم رو به عقب بزرگی برای بارسا و خودش بود. از آن زمان به بعد هم هنوز نتوانسته خودش را ثابت کند و دیدار امروز اولین شانس هر دو برای درخشش و کسب جام است.