نادر طالب زاده با توماس ماخ فیلمبردار مطرح آلمانی گفتگو می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه چهار سیما، شبکه چهار سیما با برپایی استودیویی در پردیس سینمایی چارسو به مدت ۹ شب، هر شب اخبار و رخدادهای این جشنواره جهانی را پوشش می دهد، امشب در سومین قسمت از این ویژه برنامه نادر طالب زاده میزبان توماس ماخ فیلمبردار کهنه‌کار آلمانی می شود.

توماس ماخ از فیلمبرداران جهان که سابقه‌ همکاری با کارگردان‌های بزرگی مانند ورنر هرتسوگ، ادگار رایتز، الکساندر کلوگه، ورنر شروتر را در کارنامه دارد برای برگزاری کارگاه فیلمبرداری تخصصی در این دوره از جشنواره جهانی فیلم فجر حضور پیدا کرده است.

در این ویژه برنامه نادر طالب زاده هر شب با یکی از مهمانان و برنامه سازان مطرح خارجی حاضر در جشنواره گفتگو می کند و گزارش هایی از رویدادهای هر روز جشنواره پخش می شود ،که مخاطبان در جریان اتفاقات و رخدادهای روزانه این رویداد فرهنگی قرار می گیرند.

ویژه برنامه شبکه چهار برای سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم به تهیه کنندگی محمد حمیدی مقدم شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۱ و پنجشنبه و جمعه ساعت ۲۳ روی آنتن می رود.