جابجایی کالا در بنادر قشم به مرز ۷۰۰هزار تن رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، علی اشتری اظهار داشت: در نخستین ماه از فصل بهار سال جاری، ۶۹۵ هزار و ۴۵۴ تن انواع کالاهای نفتی و غیر نفتی تخلیه و بارگیری شد که در همسنجی با سال گذشته ۲.۲ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: از این رقم، ۶۸۲ هزار و ۲۵۴ تن مربوط به کالاهای غیر نفتی و ۱۳ هزار و ۲۰۰ تن به فرآورده های نفتی اختصاص داشته که به ترتیب ۱.۸ و ۳۲ درصد افزایش به ثبت رسیده است.

اشتری از جابجایی ۶۱۲ تن کالای صادراتی و وارداتی از طریق بنادر این جزیره طی فروردین ماه، سخن به میان آورد و افزود: ۶۲ تن کالای صادراتی و ۵۵۰ تن محموله های وارداتی طی این مدت جابجا شد که عمده آن مربوط به کالاهای غیرنفتی همچون مواد معدنی، لوازم الکتریکی و لوازم خودرو بوده است.

وی حجم عملیات ترانشیپ در بنادر قشم را ۲هزار و ۷۸۶ تن و حجم کابوتاژ کالاهای غیرنفتی را ۶۷۸ هزار و ۶۵۶ تن با ۲ درصد افزایش نسبت به سال گذشته اعلام کرد.

سرپرست اداره بنادر و دریانوردی قشم همچنین در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون، ترابری ۳ میلیون و ۴ هزار و ۷۷۰ نفر سفر در بنادر قشم به ثبت رسید.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی قشم در پایان از تخلیه و بارگیری ۳۲۵ TEU کانتینر در بنادر بهمن و کاوه قشم خبر داد.